Firari Hükümlü Konya'da Yakalandı

Konya'da hakkında 20 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri firari hükümlü H.U'nun yakalanması için çalışma yürüttü.
Polis ekipleri, 18 farklı suçtan kaydı bulunan ve hakkında 20 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H.U'yu yakaladı.
Hükümlü H.U, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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