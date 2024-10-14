Firari Hükümlü Tramvayda Yakalandı

KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü M.E.U. (20), polis tarafından tramvayda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince kentteki tramvay araçlarında uygulama yapıldı. Yapılan kontrollerde, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü M.E.U. yakalandı. Şüphelinin üst aramasında 3.05 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.E.U., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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