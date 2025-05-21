Fırat Nehri'nde Rahvan At Yarışları Hazırlığı - Son Dakika
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Fırat Nehri'nde Rahvan At Yarışları Hazırlığı

At tutkunları, Fırat Nehri'nde atlarını yüzdürerek kas gelişimini artırıyor ve yarışlara hazırlanıyor.

21.05.2025 11:23
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Fırat Nehri kıyısında buluşan at tutkunları, rahvan yarışlarına hazırladıkları atlarını nehirde yüzdürerek kas gelişimini artırıyor.

Doğanın canlandığı ilkbaharda Diyarbakır, Adıyaman, Elazığ, Malatya ve Şanlıurfa sınırlarını belirleyen Fırat Nehri, at tutkunlarının buluşması noktası haline geliyor.

Kırsalda ulaşım ve yük taşımanın yanı sıra düzenlenen bölgesel yarışlarda da boy gösteren atlar, ilkbaharda ahırlardan çıkarılarak Fırat Nehri'ne getiriliyor.

Atlar, kaslarının gelişimi ve yarışlardaki performansının artırılması için nehrin serin sularında yüzdürülüyor.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinin Cevizpınar köyü Sengeto Mezrası'nda yaşayan Mesut Aslan (28) da "Boyka" adını verdiği ve yarışlara katıldığı rahvan atını nehirde yüzdürerek Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine ulaştırıyor.

"Atlarımıza spor yaptırıyoruz"

Aslan, AA muhabirine, babasının da atlara merakı olduğunu, bu nedenle çocukluktan beri at üstünde olduğunu söyledi.

Bölgede düzenlenen rahvan at yarışlarına katıldığını, at alışverişi yapanların da Çüngüş'te buluştuğunu ifade eden Aslan, "Kış aylarında burada kar çok yağıyor. Soğuktan dolayı atlarımızı dışarıya bırakamıyoruz. Bahar aylarında da çayıra çıkarıyoruz. Rahvan atlarımızın kasları gelişsin, hareketlensin diye de Fırat Nehri'ne getirip suya bırakıyoruz. 10 günde bir atları getirip Fırat Nehri'nde yüzdürüyoruz. Kasları, vücudu tamamen açılıyor çünkü suda sürekli hareket halinde." diye konuştu.

Aslan, bölgenin coğrafi yapısı itibarıyla birçok yere traktör ve araç giremediğini, bu nedenle atların büyük öneme sahip olduğunu anlatarak, yeni aldığı ve adını "Boyka" koyduğu atını 1,5 ay sonra Adıyaman'da düzenlenecek yarışa hazırladığını belirtti.

Çüngüş'te yaşayan ve bölgede at alım satımı yapan Volkan Yıldızhan (36) ise Fırat Nehri'nin serin sularında atları yüzdürdüklerini ifade ederek, bu sayede kaslarının geliştiğini dile getirdi.

Yıldızhan, "Atlarımıza spor yaptırıyoruz. Ortalama 10 günde bir bu aktiviteyi gerçekleştiriyoruz." dedi.

"Hem geleneksel hem de modern tıpta kullanılıyor"

Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yayla da atların suda yüzdürülmesine ilişkin, Avrupa'da bunun yapıldığı modern at havuzları olduğunu söyledi.

Bunların fizik tedavi amaçlı kullanılan merkezler olduğunu kaydeden Yayla, şunları kaydetti:

"Suyla tedavi gerek geleneksel gerekse modern tıpta uygulanan yöntemler arasında. Bölgemizde çalıştıktan sonra kas ve eklemleri yorulan, ısınan atlar için daha rahat bir dinlenmenin sağlanması için hidroterapi olarak soğuk suyla masaj ya da yüzdürme yapılmaktadır. Yöremizde atla uğraşan kişiler dededen, babadan gördükleri bu tekniği geleneksel olarak devam ettirmektedirler."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fırat Nehri'nde Rahvan At Yarışları Hazırlığı - Son Dakika

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