Çatalca\'da Ormanlı Sahili\'ne vuran gemiyi mürettebatı terk etmiş çıktı

Çatalca'da Ormanlı Sahili'ne vuran gemiyi mürettebatı terk etmiş çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fırtınanın etkisiyle sürüklenen bir gemi, İstanbul Çatalca'daki Ormanlı Sahili'nde karaya oturdu. İhbarla bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, mürettebatın gemiyi daha önce terk ettiğini tespit etti. Geminin teknik durumu ve nasıl sürüklendiğine ilişkin inceleme devam ediyor.
Çatalca'da mürettebatı tarafından terk edildiği öğrenilen gemi, fırtınanın da etkisiyle Ormanlı Sahili'nde karaya oturdu. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, gemide inceleme başlattı.
MÜRETTEBATI GEMİYİ DAHA ÖNCE TERK ETMİŞ
Çatalca Ormanlı Sahili'nde bir geminin sürüklenerek karaya oturduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, geminin mürettebatı tarafından daha önce terk edildiğini belirledi. Ekipler, geminin iç kısmında ve çevresinde inceleme yaptı.
İNCELEME SÜRÜYOR
Geminin bölgeye nasıl sürüklendiği ve teknik durumunun belirlenmesi için başlatılan incelemenin Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA
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