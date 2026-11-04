Foça\'da 2\'nci Savaşçı Yarışması\'nda 630 jandarma komando 4 parkurda yarışıyor

İZMİR Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı bünyesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Savaşçı Yarışması sürüyor. Yarışmaya Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Özel Operasyon, Jandarma Komando Özel Harekat ve Jandarma Komando Tabur Komutanlıklarından 105 unsur, 630 yarışmacı katılıyor.

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı bünyesinde 31 Ekim- 7 Kasım tarihleri arasında bu yıl 2'ncisi düzenlenen Savaşçı Yarışması devam ediyor. Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı, Yenifoça Jandarma Komando Terörle Mücadele Okul Komutanlığı ve Jandarma Komando Atış Okulu Komutanlığı olmak üzere 3 farklı kışlada icra edilen yarışma, Hızlı ve Sütreli, Sıcak Temas, Gece Avı ve Büyük Kapışma olmak üzere 4 farklı parkurda eş zamanlı olarak icra ediliyor. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Özel Operasyon, Jandarma Komando Özel Harekat ve Jandarma Komando Tabur Komutanlıklarından oluşan 105 unsur 630 yarışmacı katılıyor. Yarışma parkurlarında sadece yerli ve milli silah, teçhizat ve mühimmatın kullanılıyor.

'YARIŞMA, TEORİK EĞİTİM İLE SAHA ARASINDA KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYOR'

Savaşçı Yarışması ile ilgili bilgi veren Jandarma Üsteğmen Hasan Tanık, yarışmaya katılan unsurların, üstün fiziki ve zihinsel dayanıklılık, taktik beceri ve operasyonel uyum yeteneklerini geliştirmek, gerçek muharebe koşullarına hazırlık seviyesini en üst düzeye çıkarmak, silah arkadaşlığı ve birlik ruhunu ortaya koymak maksadıyla icra edildiğini söyledi. Üsteğmen Tanık, "Yarışmanın icrası kapsamında tek er seviyesinde fiziki kondisyon, atış becerisi, durumsal farkındalık ve emniyet prosedürleri, unsur seviyesinde ise görev ortamında karşılaşılabilecek gerçek durumlar karşısındaki hareket tarzları, hedef tespiti, mayınlı arazide ilerleme, yaralı kıymetlendirilmesi ve tahliyesi, harita bilgisi ile gündüz ve gece atış becerisi ölçülmektedir. Yarışma, teorik eğitim ile sahada uygulama arasında köprü vazifesi görmektedir. Personelimizin irtibat ve koordinasyon, taktiksel düşünme yeteneklerini geliştirmektedir. Bu sayede operasyonel kabiliyetlerimiz gerçek zamanlı senaryolarla test edilerek, sahada daha etkin, stres altında hızlı karar verme, zorlukları aşarken unsur olarak göstermiş oldukları çaba ve gayret ile birbirlerine güven duymalarını da pekiştirmektedir" dedi.

YARIŞMA 4 PARKURDAN OLUŞUYOR

Yarışmanın 4 parkurdan oluştuğunu belirten Üsteğmen Tanık, "1'inci parkur Hızlı ve Sütreli'de engel geçişi ve atış olarak 2 etaptan oluşmakta olup parkurda yüksek nabız ile taktiksel atış becerileri ölçülmekte ve bayrak yarışı şeklinde icra edilmektedir. 2'nci parkur Sıcak Temas'ta engelli koşu ve koordineli atış olarak 2 etaptan oluşmakta olup unsurun himayeli ilerleme ve atış becerileri ölçülmektedir. 3'üncü Parkur Gece Avı'nda termal silah dürbünü ve gece görüş nişangahı ile atış ve gece şartlarında arazide hedef bulma olmak üzere 2 etaptan oluşmaktadır. Unsurun gece şartlarında atış, harita okuma, arazide ilerleme ve hedef bulma becerileri ile kondisyonu ölçülmektedir. 4'üncü Parkur Büyük Kapışma'da Parkur 3 etaptan oluşmakta olup Mayın-El yapımı patlayıcı madde tespiti, yaralıya müdahale/tahliye ve av tüfeği atış becerileri ölçülmektedir" diye konuştu.

Üsteğmen Hasan Tanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göreve yönelik belirlenen parkurlar gerçekliği arttırmaktadır. Göreve yönelik ihtiyaçları karşılamayı desteklemektedir. Rekabet ortamı, personelimizin kendi sınırlarını zorlamasını, yenilikçi taktikler geliştirmesini ve birbirinden öğrenme kültürünü güçlendirmesini sağlamaktadır. Bu yarışma, bireysel kapasitenin artırılmasını teşvik etmesinin yanında 'bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür' gerçeğinden yola çıkarak, en zorlu şartlarda birinin eksiğini tamamlayarak birbirlerini destekleyerek silah arkadaşlarının birlik ruhunu, azmini ve kararlılığını ortaya çıkarmakta, birlikler arası koordinasyonu artırmaktadır. Eğitimli, kararlı ve her koşula uyum sağlayabilen personelimizin sahada göstereceği üstün performans göreve hazır olma kapasitemiz ile doğrudan ilişkilidir. Jandarma Genel Komutanlığı olarak, vatanımızın güvenliği ve milletimizin huzuru için her zaman göreve hazır olduğumuzu belirtip, bu yarışmalarla elde edilen birikimin gerçek görev şartlarına personeli hazırlayarak zinde ve diri olmasını sağladığını ifade etmek istiyorum."