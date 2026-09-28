Fon krizi... Yeni Yol Grup Başkanı Ekmen: "Lüks yaşamlarını sosyal medyada paylaşarak sistem içinde güvenli ve korunaklı bir yerde durduklarını gösteriyorlar"

Haber: Berfin BAYIR/ Kamera: Uğur DEMİRCİ

(TBMM) - Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, fon krizine ilişkin, "Bu dolandırıcıların küçük yatırımcıdan, fakir fukaradan, küçük esnaftan çarptıkları parayla bu kadar lüks bir şekilde yaşıyor olmalarının aslında onların ruh dünyasında bir şeye tekabül ettiğini düşünüyorum: 'Bize birşey olmaz, bize birşey yapmazlar.' Nasıl ki bir kağıdı bin 350 kat büyüterek, 800-900 kez büyüterek, bu balonun bir gün patlayacağını, bu enkazın altında herkesin kalacağını düşünmedikleri gibi; onlarca, değeri 30-40-50 milyon lira olan araç, değeri 750 milyon lira olan yat, değeri 1 milyar olan uçakları da satın alarak, kendi adlarına tescil ederek, bu yaşamlarını sosyal medyada paylaşarak sistem içerisinde güvenli ve korunaklı bir yerde durduklarını gösteriyorlar bize. ve aslında bu, küçük yatırımcıyı tuzağa düşürmenin bir başka boyutu" dedi. Bürokrasinin buna göz yumduğunu söyleyen Ekmen, "Bürokratların yakınları, bizzat AK Partililer ve AK Partililerin yakınları bu sistemin içinde. Bu gözüküyor" diye konuştu.

Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, fon vurgununun ardından, fon şirketlerinin yöneticilerinin lüks yaşamlarıyla gündeme gelmesi, fon krizinde küçük yatırımcıların uğradığı zarar, kamu kurumlarının sorumluluğu ve siyasi bağlantı iddialarına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.