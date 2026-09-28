Fon krizi... Yeni Yol Grup Başkanı Ekmen: "Lüks yaşamlarını sosyal medyada paylaşarak sistem içinde güvenli ve korunaklı bir yerde durduklarını gösteriyorlar"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, fon krizine ilişkin, "Bu dolandırıcıların küçük yatırımcıdan, fakir fukaradan, küçük esnaftan çarptıkları parayla bu kadar lüks bir şekilde yaşıyor olmalarının aslında onların ruh dünyasında bir şeye tekabül ettiğini düşünüyorum: 'Bize birşey olmaz, bize birşey yapmazlar.' Nasıl ki bir kağıdı bin 350 kat büyüterek, 800-900 kez büyüterek, bu balonun bir gün patlayacağını, bu enkazın altında herkesin kalacağını düşünmedikleri gibi; onlarca, değeri 30-40-50 milyon lira olan araç, değeri 750 milyon lira olan yat, değeri 1 milyar olan uçakları da satın alarak, kendi adlarına tescil ederek, bu yaşamlarını sosyal medyada paylaşarak sistem içerisinde güvenli ve korunaklı bir yerde durduklarını gösteriyorlar bize. ve aslında bu, küçük yatırımcıyı tuzağa düşürmenin bir başka boyutu" dedi. Bürokrasinin buna göz yumduğunu söyleyen Ekmen, "Bürokratların yakınları, bizzat AK Partililer ve AK Partililerin yakınları bu sistemin içinde. Bu gözüküyor" diye konuştu.
Haber: Berfin BAYIR/ Kamera: Uğur DEMİRCİ
(TBMM) - Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, fon krizine ilişkin, "Bu dolandırıcıların küçük yatırımcıdan, fakir fukaradan, küçük esnaftan çarptıkları parayla bu kadar lüks bir şekilde yaşıyor olmalarının aslında onların ruh dünyasında bir şeye tekabül ettiğini düşünüyorum: 'Bize birşey olmaz, bize birşey yapmazlar.' Nasıl ki bir kağıdı bin 350 kat büyüterek, 800-900 kez büyüterek, bu balonun bir gün patlayacağını, bu enkazın altında herkesin kalacağını düşünmedikleri gibi; onlarca, değeri 30-40-50 milyon lira olan araç, değeri 750 milyon lira olan yat, değeri 1 milyar olan uçakları da satın alarak, kendi adlarına tescil ederek, bu yaşamlarını sosyal medyada paylaşarak sistem içerisinde güvenli ve korunaklı bir yerde durduklarını gösteriyorlar bize. ve aslında bu, küçük yatırımcıyı tuzağa düşürmenin bir başka boyutu" dedi. Bürokrasinin buna göz yumduğunu söyleyen Ekmen, "Bürokratların yakınları, bizzat AK Partililer ve AK Partililerin yakınları bu sistemin içinde. Bu gözüküyor" diye konuştu.
Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, fon vurgununun ardından, fon şirketlerinin yöneticilerinin lüks yaşamlarıyla gündeme gelmesi, fon krizinde küçük yatırımcıların uğradığı zarar, kamu kurumlarının sorumluluğu ve siyasi bağlantı iddialarına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.
Ekmen, fon şirketlerinin yöneticilerinin sosyal medyadan da paylaşılan lüks araçları, özel jetleri ve yatlarıyla gündeme gelmesine ilişkin, şunları kaydetti:
"Bu dolandırıcıların küçük yatırımcıdan, fakir fukaradan, küçük esnaftan çarptıkları parayla bu kadar lüks bir şekilde yaşıyor olmalarının aslında onların ruh dünyasında bir şeye tekabül ettiğini düşünüyorum: 'Bize birşey olmaz, bize birşey yapmazlar.' Nasıl ki bir kağıdı bin 350 kat büyüterek, 800-900 kez büyüterek, bu balonun bir gün patlayacağını, bu enkazın altında herkesin kalacağını düşünmedikleri gibi; onlarca, değeri 30-40-50 milyon lira olan araç, değeri 750 milyon lira olan yat, değeri 1 milyar olan uçakları da satın alarak, kendi adlarına tescil ederek, bu yaşamlarını sosyal medyada paylaşarak sistem içerisinde güvenli ve korunaklı bir yerde durduklarını gösteriyorlar bize. ve aslında bu, küçük yatırımcıyı tuzağa düşürmenin bir başka boyutu.
Ne dedik? Bürokrasi göz yumdu. Bürokratların yakınları, bizzat AK Partililer ve AK Partililerin yakınları bu sistemin içinde. Bu gözüküyor. Adam gidiyor Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde, TÜGVA'da eğitim veriyor. Anadolu Ajansı, A Haber bu kişilerin tanıtımını yapıyor. Sermaye Piyasası Kurulunun kongresinde sponsor oluyor. Banka kuruyor, BDDK onay veriyor. Şirket devralıyor, Rekabet Kurumu onay veriyor. Bütün bunları küçük yatırımcı yan yana görüp. bu kişilerin de adeta bir Lale Devri gibi, büyük bir sefahat içerisinde, büyük bir zenginlik içerisinde yaşadığını ve bu yaşam tarzı nedeniyle de herhangi bir soruşturmanın konusu olmadığını görünce de 'Ha, o zaman bu devlet korumasında, devlet kurumlarının bilgisi ve gözetimi dahilinde yapılan bir iştir, bir eylemdir' diye bir güven oluşturuyor. Dolayısıyla bu zenginlik, yatlar, katlar, uçaklar, otel satın almalar ve harcamalarla bunu gösterişe çeviriyor olmak aslında kendilerine bir şey olmayacağına dair bir özgüveni ve iş birlikçilerinin gücünü ve kuvvetini ve küçük yatırımcıyı aldatma programının parçası olduğunu ifade etmek lazım."
Ekmen, söz konusu kişilerin elde ettikleri paraları harcama biçimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak "Rahmetli İshak Alaton business class uçmazmış. Kızıl Leyla Alaton da halen business class uçmuyor çünkü bunu bir israf olarak görüyorlar. Bunlar dolandırıcılık yoluyla çok kolay bir şekilde para kazandıkları için bunu aynı kolaylık içerisinde, vurdumduymazlık içerisinde harcıyorlar. Hem 'bize bir şey olmaz' diyorlar, hem de zaten bu para 'haydan geldi huya gitti' diye bakıyorlar" dedi.
"KÜÇÜK YATIRIMCININ BUHARLAŞAN PARASINI NASIL TELAFİ EDECEĞİZ?"
Ekmen, fon krizinin yalnızca fon alan yatırımcıları değil, borsada parası bulunan diğer yatırımcıları da etkilediğine işaret ederek. "Biz asgari ücretliye ara zam yapamıyoruz ama şimdi bütçeye 20 milyar dolarlık bir yolsuzluktan bahsediyoruz" şeklinde konuştu.
Bu krizin ardından fonun içine girdiği hisselerde yüzde 90 oranında küçülme yaşandığını ve hisselerin 7 gün üst üste taban yaptığını vurgulayan Ekmen, şunları kaydetti:
"Hiçbir fon almayan, hiçbir fon hissesiyle ilişkisi olmayan ama borsada parası olan insan da bu bir haftada yüzde 50 zarar etti. Bu insanların zararını kim karşılayacak? Bunları nasıl sorgulayacağız? Türk piyasalarına, para ve finans piyasalarına bozulan güveni nasıl telafi edeceğiz? Küçük yatırımcının buharlaşan parasını nasıl telafi edeceğiz? Öyle hisseler var ki, bu soruşturmanın hiçbir yerinde ismi geçmiyor ama bir haftada yüzde 50, bazılarında yüzde 70; 7 gün üst üste taban yiyerek küçülme var. Bunları biz garip gurebanın, asgari ücretlinin, emeklinin en az maaş alan memurdan sakındığımız bir bütçeyle karşılayamayız. Burada yapmamız gereken tek bir iş var, tıpkı Ali Babacan'ın İmar Bankası yolsuzluğunda yaptığı gibi, özel bir yasayla, bu konuda birinci günden son güne kadar her aşamada rol alan ve para kazanan kişilerin kendi hesaplarına ve üçüncü kişilerin hesabına geçirdiği paralara ve varlıklara el koyacaksınız. Bu kişilere ana parayı ve eğer elinizde para kalırsa ayırdıkları parayla faizini vereceksiniz ama geri kalan bütün kazançlarına kamu adına el koyup o zarar gören, çeki için ayırdığı parayı bekleyen esnaf için, evlenmek için para biriktiren genç için, hastasının parasını masraflarını bir kenarda tutup fonda değerini korusun diyen garip gureba için harcayacaksınız. Bu paralara el koymak, çatır çatır bunları tahsil etmek ve hak sahibine ödemek ama Hazine için de hiçbir ek maliyet üretmemek kolay. Yeter ki bir irade olsun, yeter ki bu sorunlar tasfiye edilsin. Sorunun bir parçası olan kişilerle bu sorunu çözemezsiniz. İMKB, Sermaye Piyasası, TEFAS, BDDK, bütün üst yönetimler değişecek. Yerine dürüst ve işin ehli olan insanlar gelecek ve sağlam bir hukukçu ekibiyle yurt içinde ve yurt dışında bu tahsilatlar yapılacak. Bunları yapmak çok kolay, yeter ki irade olsun."
"MECLİS AÇILDIĞINDA İLK İŞLERİMİZDEN BİRİ BORSA VURGUNUYLA FON DOLANDIRICALIĞININ ARAŞTIRILMASI OLACAK"
Mehmet Emin Ekmen, Meclis açıldığında yapacakları ilk işlerden birinin "borsa vurgunuyla fon dolandırıcılığının araştırılması" olacağını söyledi.
Meclis tatile girmeden önce Yeni Yol Grubu adına Sadullah Kısacık'ın söz aldığı bir önerge verdiklerini anlatan Mehmet Emin Ekmen, "O zaman tek tek örneklerle bu kağıtların 700-800 ve bin kat şişirilmesinin nasıl gözden kaçırıldığını, İMKB'nin nasıl bu iki kağıda Destek ve Özata Gemiciliğe İMKB 30 izni verdiğini sormuştuk. Tabii ki Meclis açılınca bunu da yapacağız" diye konuştu.
Fon krizinde bazı siyasi isimlerle ilgili iddialar konusunda da Ekmen, "Bir siyasi ağ olduğu kesin. Bir Bakan Yardımcısının eşi görev alıyorsa, Cumhurbaşkanı Akademik Kurul Üyesi, Cumhurbaşkanı'nın danışmanı yönetim kurulunda görev alıyorsa, AK Parti'de görev almış kişiler ve birinci derece yakınları, yanı sıra bir bakan yardımcısının damadı ve bir BDDK üyesinin oğlu buralarda görev alıyorsa o zaman bu ahtapotun kollarının çok daha büyük olduğunu kabul etmemiz lazım" diye konuştu.
"FATMA BETÜL SAYAN KAYA NEDEN TEDBİR ALINAN İSİMLER ARASINDA YOK"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasına değinen Mehmet Emin Ekmen, Adalet Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na şu soruları yöneltti:
"Adalet Bakanlığına sorumuz şudur: Biz Fatma Betül Sayan Kaya'nın bu dolandırıcılık içerisinde olduğunu niçin Zeynel Emre'nin açıklamasından öğreniyoruz? Sermaye Piyasası Kuruluna sorumuz şudur: Şu ana kadar hakkında tedbir alınan isimler arasında Fatma Betül Sayan Kaya niçin yoktur? Bu ve benzeri, siyasetin sadece bizzat şahısları değil; bir, onların üçüncü dereceye kadar sıhri yakınları ve kan hısımları; ikincisi, onların adına işlem yaptığı varsayılan ve iddia edilen isimlerle ilgili ne işlem yapılmıştır? Mal varlıkları dondurulmuş mudur? Soruşturma yapılmış mıdır? Savcılık tarafından bir soruşturma yürütülmekte midir, öğrenmek istiyoruz."
"CUMHURBAŞKANINA ÇAĞRIMIZDIR: İZAH KAPSAMI DIŞINDA KALAN MAL VARLIKLARI KAMULAŞTIRILSIN"
Fon krizinin yalnızca belirli siyasi isimlerle sınırlı tutulmaması gerektiğini, son 25 yılda görev yapan seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerinin, siyasilerin, medya sahipleri ve çalışanlarının mal varlıklarının incelenmesi çağrısında bulunan Mehmet Emin Ekmen, şöyle konuştu:
"Son 25 yıl boyunca bütün partiler açısından seçilmişler; belediye meclisi, il genel meclisi, belediye başkanı ve milletvekilleri; atanmış bürokratlar; daire başkanı, genel müdür, müsteşar, müsteşar yardımcısı, bakan yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı üst kurul üyeleri, Cumhurbaşkanlığı danışmanları, medya unsurları; medya sahipleri ve medyada görev yapanlar ve benzeri örnekler, yargı mensupları, kritik dosyalara bakan hakimler, savcılar ve onların yakınları son 25 yılda mal varlıklarındaki artışın olağan dışı olan kısmını izah etsinler. İzah kapsamı dışında kalan mal varlıkları ceza soruşturmasının konusu yapmak zor olsa bile kamulaştırılsın, bu konuda özel yasa çıkarılsın. AK Parti getirsin bu yasayı. Osman Gökçek'le Ali Mahir Başarır arasında tartışma olduğunda Mecliste bunu söylemiştim: Buyrunuz, bütün milletvekillerinin, yakınlarının mal varlıklarını araştıralım, izah edilemeyen kısmını kamulaştıralım. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanına çağrımız budur. Mal varlıkları ortaya konsun, izah kapsamını aşanlar kamulaştırılsın, haklarında ceza soruşturması düzenlensin, bu olayların bir daha yenisi gerçekleşmesin diye siyasi etik yasası çıkarılsın."
Mehmet Emin Ekmen, ayrıca 25 yıllık dönemdeki siyasi parti il ve ilçe başkanlarının mal varlıklarının da incelenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sadece AK Parti değil, MHP, CHP, YENİ Parti, İyi Parti herkes için kapsamlı bir tarama yapılsın. Biz o zaman işte 'Türkiye'de bir Temiz Eller operasyonu yapılıyor, safralarını dışarıya atıyor ve gerçekten yeni bir sayfa açılıyor' diyebilelim. Ama biz Adalet Bakanlığının, Sermaye Piyasası Kurulunun bizden sakladığı bilgileri servis edilen siyasetçilerden öğrenirsek o zaman sağlıklı bir soruşturma yürütüldüğünü nasıl düşüneceğiz" şeklinde konuştu.
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