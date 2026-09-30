Fon soruşturmasında Feridun Geçgel'in pasaportuna el konuldu - Son Dakika
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Fon soruşturmasında Feridun Geçgel'in pasaportuna el konuldu

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Fon soruşturmasında Feridun Geçgel\'in pasaportuna el konuldu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında Astor Enerji şirketinin sahibi Feridun Geçgel'in pasaportuna el konuldu. ABD'den İstanbul'a giriş yapmak üzere limana gelen Geçgel hakkında, soruşturma dosyası kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi. Mahkeme kararı doğrultusunda pasaportuna el konulan Geçgel'e gerekli tebligatın yapıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında Astor Enerji şirketi sahibi Feridun Geçgel’in pasaportuna el konuldu.

ABD’DEN İSTANBUL’A GİRİŞİ SIRASINDA EL KONULDU

Feridun Geçgel, 29 Eylül saat 18.38 sıralarında ABD’den giriş yapmak üzere İstanbul’da bir limana geldi. Yapılan kontrolde Geçgel hakkında, 26 Eylül tarihli soruşturma dosya kararı kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi. Mahkeme kararı doğrultusunda Geçgel’in pasaportuna el konulurken, kendisine gerekli tebliğin yapıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için mal varlığı tedbiri uygulanması talep edilmişti.

Soruşturma kapsamında ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ve mal varlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istenmişti.

Soruşturma kapsamında Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ve Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Enver Geçgel'in de mal varlıklarına ve şirketlerine tedbiren el konulmuştu.

45 FİRMA VE 19 FONDA TEDBİRLER KALDIRILMIŞTI

Başsavcılığın ilgili kurumlara yazdığı yazıda, ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalar ve fonlarla alakalı olarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ilgili kurullar tarafından yeni değerlendirme ve bildirimlerin yapıldığı belirtilmişti.

Bu doğrultuda, söz konusu tedbirlerin ve mal varlığının dondurulması kararının kaldırılmasına karar verildiği kaydedilmişti. Soruşturmada tedbir kararı kaldırılan 45 firma ile 19 fonun bulunduğu, gerçek kişiler üzerindeki tedbirin ise devam ettiği öğrenilmişti.

ASTOR NERJİ: TEDBİR KARARLARININ KALDIRILDIĞI İLGİLİ MERCİLERCE AÇIKLANMIŞTIR

Soruşturma kapsamında tedbir kararı verilen Astor Enerji’den bir açıklama yapılmıştı. Tedbir kararlarının kaldırıldığı vurgulanan açıklamada, sürecin takip edildiği ve ticari faaliyetlerin devam ettiği belirtilmişti.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında şirketimiz Astor Enerji A.Ş.'ye ilişkin tedbir kararı verildiği ve ardından tedbir kararlarının kaldırıldığı ilgili mercilerce açıklanmıştır. Yargı makamları tarafından yürütülen süreç şirketimizce hassasiyetle takip edilmektedir. Şirketimiz Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık bir şirket olmanın getirdiği yüksek sorumluluk bilinciyle tüm faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak titizlikle yürütmektedir. Şirketimizin ticari faaliyetleri ve operasyonları kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Kamuoyunun ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine saygıyla sunarız."

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