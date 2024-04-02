Forbes Milyarderler Listesi: Milyarderlerin Sayısı ve Serveti Arttı

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'un Milyarderler Listesi'nde yer alanların sayısı bu yıl 2 bin 781'e yükselirken milyarderlerin toplam serveti 14,2 trilyon dolara ulaştı.
Forbes'un bu yıl 38'nci kez yayımladığı Milyarderler Listesi, dünya çapındaki milyarderlerin sayısının da servetlerinin de arttığını gösterdi.
Buna göre, milyarder sayısı geçen yıla kıyasla 141 kişi artışla 2 bin 781'e çıkarak rekor tazeledi.
Milyarderlerin toplam servetleri de 2 trilyon dolar artışla 14,2 trilyon dolara yükseldi.
En zengin Arnault
Lüks eşya devi LVMH'nin Üst Yöneticisi Bernard Arnault, 233 milyar dolarlık servetiyle ikinci kez dünyanın en zengin kişisi olarak listenin başında yer aldı.
Louis Vuitton, Tiffany & Co, Christian Dior ve ve Sephora gibi markaların sahibi olan şirketin yöneticisi Arnault'un serveti geçen yıla kıyasla 22 milyar dolar arttı.
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk 195 milyar dolarlık servetiyle listesinin ikinci sırasında yer alırken, ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 194 milyar dolarlık servetiyle üçüncü oldu.
En yaşlı milyarder 102, en genç milyarder 19 yaşında
Kadınlar, geçen yıl olduğu gibi milyarderlerin yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturdu. Dünyanın en zengin kadını 99,5 milyar dolarlık servetiyle L'Oréal'in kurucusunun torunu Françoise Bettencourt Meyers oldu.
Milyarderlerin ortalama yaşı 66 olurken, en yaşlı milyarder 102 yaşındaki Amerikalı sigorta kralı George Joseph olarak kayıtlara geçti.
Büyükbabası elektrikli ekipman üreticisi WEG'in kurucu ortağı olan 19 yaşındaki Brezilyalı Livia Voigt ise en genç milyarder olarak listede yer aldı.
En zenginler arasındaki 25 milyarderin yaşının 33 veya altında olduğu belirtildi. Bu kişilerin toplam servetleri 110 milyar dolar olarak hesaplandı.
En çok milyarderin bulunduğu ülke 813 kişiyle ABD oldu. Bu ülkeyi 473 milyarderle Çin ve 200 milyarderle Hindistan takip etti.
Yapay zeka teknoloji milyarderlerinin servetini artırdı
Yapay zekaya olan yoğun talep genel olarak teknoloji hisselerindeki yükselişi desteklerken teknoloji milyarderlerinin toplam servetini de sadece bir yıl içinde yaklaşık 750 milyar dolar artırarak 2,6 trilyon dolara çıkardı.
Yapay zekaya yönelik talep, Super Micro Computer yöneticisi Charles Liang, Advanced Micro Device yöneticisi Lisa Su ve Nvidia Yönetim Kurulu Üyesi Harvey Jones gibi bu alanda çalışan çok sayıda kişinin de listeye eklenmesine yardımcı oldu.
Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman da milyarderlerin arasına katıldı.
Türkiye'den 27 isim listede
Forbes'un Milyarderler Listesi'nde bu yıl Türkiye'den 27 isim yer aldı.
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, 5,1 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengini ve listede 597'inci sırada gösterildi.
Ülker'i 3,5 milyar dolarlık servetiyle Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, 3,1 milyar dolarlık servetiyle Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, 3 milyar dolarlık servetiyle Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel ve 2,8 milyar dolarlık servetiyle Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu izledi.
2021 ve 2022'de gelir vergisi rekortmeni olan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile vergi listesinin ikinci sırasında bulunan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise Forbes'un listesine bu yıl katılan yeni isimler oldu. 34 ülkeye ihracat yaparak dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı haline gelen Baykar, gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde ediyor.
Türk milyarderlerin toplam serveti yaklaşık 56,1 milyar dolar olarak hesaplandı.
Son Dakika › Güncel › Forbes Milyarderler Listesi: Milyarderlerin Sayısı ve Serveti Arttı - Son Dakika
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