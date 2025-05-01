Ford CEO'su Gümrük Vergilerinin Hafifletilmesini Destekledi

NEW YORK, 1 Mayıs (Xinhua) -- Ford Motor Company CEO'su Jim Farley, ABD Başkanı Donald Trump'ın otomobil üreticilerine yönelik gümrük vergisi hafifletme kararının "makul" ve "yapılması gereken doğru şey" olduğunu ancak, vergilerin olumsuz etkilerini gidermek için daha fazla önleme ihtiyaç olduğunu belirtti.

Farley, Fox Business'e verdiği söyleşide, "Başkanla kurduğumuz diyaloğu gerçekten takdir ediyoruz, ancak kendisiyle ve ekibiyle halletmemiz gereken daha çok iş var" dedi.

ABD'de sattığı otomobillerin yüzde 80'ini ülke içinde üreten Ford'un "durumunun iyi" olduğunu belirten Farley, ancak ithalata daha bağımlı olan rakiplerinin "daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu" söyledi.

Salı günü otomobil endüstrisini hedef alan gümrük vergilerinin etkisini hafifletmeye yönelik bir kararname imzalayan Trump, ithal otomobil ve parçalarına getirdiği yüzde 25 gümrük vergisine tabi malların, çelik ve alüminyum gibi diğer vergilerden muaf tutulmasının önünü açmıştı. Trump, üretimlerinin daha büyük bölümünü ABD'de yapmaları için otomobil üreticilerine daha fazla zaman tanımak amacıyla ithal parçalara uygulanan vergilerden geçici muafiyet de getirdi.

Bloomberg News'in çarşamba günkü haberine göre Farley, yılın başında yaptığı açıklamada Trump'ın gümrük vergilerinin "ABD endüstrisinde daha önce hiç görülmedik şekilde bir delik açabileceği" uyarısında bulunmuştu. Ford'un da aralarında bulunduğu otomobil üreticileri, belirli otomobil parçalarına yönelik olarak 3 Mayıs'ta yürürlüğe girecek yüzde 25 oranındaki gümrük vergilerinin hafifletilmesi için Beyaz Saray'da yoğun lobi faaliyeti yürüttü. Buna rağmen otomobil üreticilerinin hala Trump'ın 3 Nisan'da ithal otomobillere getirdiği yüzde 25 gümrük vergisi nedeniyle artan maliyetlerle başa çıkması gerekiyor.