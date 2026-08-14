Forklift Kazasında İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Forklift Kazasında İşçi Hayatını Kaybetti

Forklift Kazasında İşçi Hayatını Kaybetti
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Mardin'de forkliftle kaldırılan trafonun düşmesi sonucu Tahir Çiçek hayatını kaybetti.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde forklift ile kaldırıldığı sırada düşen elektrik trafosunun altında kalan işçi Tahir Çiçek (62), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy ile Göllü mahallelerinin yakınındaki bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. İşçi Tahir Çiçek, forklift ile bulunduğu yerden kaldırılırken düşen elektrik trafosunun altında kaldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Çiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çiçek'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Forklift operatörü M.B. ise ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Jandarma, olay ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Forklift Kazasında İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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