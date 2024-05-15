Frankfurt Türk Tiyatro Festivali Başlıyor

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11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, usta oyuncu Ayla Algan'ın yad edileceği "Ayla Algan Anma Gecesi" etkinliği ile yarın akşam kapılarını tiyatroseverlere açıyor.

Frankfurt Gallus Theater'da Algan'ı yad etmek amacıyla yarın yapılacak özel etkinliğin yanı sıra sanatçının hayatını anlatan özel bir sergi de ziyaretçilerle buluşacak.

Festivalde 8 oyunun yanı sıra fuaye sohbetleri, atölye çalışmaları, çocuk oyunları, söyleşiler ve paneller yapılacak. Sahnelenecek oyunların büyük bir çoğunluğu Türkçe dilinde ve Almanca üst yazı ile sunulacak.

Festival Başkanı ve Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, festivale ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023'teki festivalin sona ermesinin hemen ardından bu yılki festival için çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

Usta oyuncu Algan'ın 20. yılını kutlayan Tiyatro Frankfurt için verdiği emeğe dikkati çeken Kellecioğlu, "Ayla Algan, Tiyatro Frankfurt'un hem sanat danışmanlığını, hem de süpervizörlüğünü yaptı. Hocadan öte, her şeyimiz oldu. Evinde sabahlara kadar oyunların rejisini çıkarttığımız günlerden, festivalin bugünlere gelmesine çok büyük katkı sağladı. Gençlerimizle oyunculuk, drama üzerine atölye çalışmaları yaptı. Biz ona dünya sanatçısı diyoruz çünkü dünyanın her yerinde sahne almıştı ve hepimizin gurur kaynağıydı." dedi.

"Gerçekten gıpta ile bakılacak oyunlarımız var"

Kellecioğlu, Algan'ın tiyatro dünyası için önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Biz onun izinde, onun hayatını, tiyatro adabını, kültürünü nesilden nesle aktararak, bize bıraktığı mirası yaşatmak için var gücümüzle, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu festival için de bize fikirler verdi, yönlendirmede bulundu, gönlünü açtı. Bize de onu Almanya'da, Frankfurt kentinde böyle bir festival öncesinde anmak düştü. Bu bizim için bir vazife, görevin çok ötesinde. Ayla Algan'ı anlatacağımız, onun hayatını, bilinmedik yanlarını, bizimle yaşadığı anılarını paylaşabileceğimiz, Tamer Levent, Ayşenil Şamlıoğlu gibi çok kıymetli isimlerle büyük ustamızı anarak festivalimize başlayacağız."

Haldun Dormen, Ayla Algan, Tamer Levent ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun festivalin onursal başkanları olduğunu sözlerine ekleyen Kellecioğlu, "Buradaki 20-30 kişilik genç, Türk tiyatro sevdalısı arkadaşımızın gönülden çalışmalarını gözlemleyerek, bizim burada nasıl mücadele ettiğimizi görerek, yaşayarak bizden hiçbir zaman ellerini çekmediler." diye konuştu.

Kamil Kellecioğlu, Tiyatro Frankfurt'un sahnelediği bir oyunun ardından Algan'ın, "Keşke Muhsin Ertuğrul yaşasaydı da görseydi bu fotoğrafı ve Türk tiyatrosunun nerede olduğunu." sözlerini aktararak, "Bu söz bize yetmişti. Çünkü onların istediği şey, yıllarını verdikleri Türk tiyatrosunun Avrupa'da görünür olması, duyulması, bir yerlere gelmesi. Türk insanı, Türk sanatçısı o kadar güzel eserler çıkarıyor ki, yazarı, oyuncusu ve yönetmeniyle. Gerçekten gıpta ile bakılacak oyunlarımız var ama acaba biz sanat ihracatında biraz eksik mi kaldık, bu alanda çalışmalar mı yetersiz kaldı? Biz inadına birçok zorluğa rağmen bu festivali gönülden 11 yıldır sürdürmenin gayreti içerisindeyiz." açıklamasını yaptı.

Festival Başkanı Kellecioğlu, tiyatro kurumları ile sanatçıların bunu görerek, bu samimiyetin farkına vardıkları için Tiyatro Frankfurt'a ve festivale sahip çıktığını dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Ziraat Bankası, Türk Hava Yolları ve Altındal Grubunun desteğiyle hayata geçen festival, Frankfurt başkonsolosu Erdem Tunçer ile Frankfurt Kent Konseyi Başkanı Hilime Arslaner'in himayesinde yapılacak.

Gallus Tiyatrosu'nda 8 oyun izleyiciyle buluşacak

Zeynep Avcı'nın Türkçeye çevirdiği, Gökhan Kocaoğlu'nun yönettiği, İzmir Devlet Tiyatrosu yapımı "Fareler ve İnsanlar" oyunu 17 Mayıs'ta, Johnna Adams'ın kaleme aldığı, Buğra Koçtepe'nin çevirdiği ve yönettiği Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "Gidion'un Düğümü" 18 Mayıs'ta, Hans Christian Andersen'in yazdığı, Ebru Kara'nın yönettiği Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı çocuk oyunu "Masal Treni" ise 19 Mayıs'ta sahnelenecek.

Tiyatro Hemhal "Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit" eserini 19 Mayıs'ta izleyicinin beğenisine sunarken, 20-21 Mayıs'ta TiyatrOps "Şakşakçılar", 24 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları "Sivrisinekler", 25 Mayıs'ta Tiyatro Dan "10 Yıl Sonra", 26 Mayıs'ta Tiyatro Siyah Beyaz ve Renkli "Fanatik" adlı eserleri sahneye koyacak.

Oyunlar Gallus Tiyatrosu'nda izlenebilecek.

Festivale ilişkin detaylı bilgi ve etkinlik programı www.tiyatrofrankfurt.com adresinden alınabilir.