Fransa, BM'de Afrika Temsilini Destekliyor - Son Dakika
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Fransa, BM'de Afrika Temsilini Destekliyor

22.07.2025 21:55
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Fransa, BM Güvenlik Konseyi'nde Afrika'nın daha fazla temsil edilmesi için reformu destekledi.

Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Jerome Bonnafont, Afrika ülkelerinin BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) daha fazla temsil edilmesini öngören reformu desteklediklerini belirtti.

Bonnafont, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın başkanlığında, ihtilafların barışçıl çözümüne ilişkin düzenlenen açık oturumda konuştu.

Dünyada çatışmaların artmasıyla, ülkelerin tek taraflılığa yönelme isteğinin de arttığını belirten Bonnafont, BMGK'de bugün kabul ettikleri kararın, ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesine ve çok taraflılığa bağlı olduklarını gösterdiğini kaydetti.

Bonnafont, "Birleşmiş Milletler, eylemlerinin etkinliğini artırmak için uyum sağlamalı. Çok taraflılık, yalnızca laftan ibaret değildir, aynı zamanda bir yöntemdir." diyerek, BM'nin ulusal çıkarların savunulması söz konusu olduğunda en güçlünün hukukundan ziyade istişare ve rekabetin denetimini tercih ettiğini vurguladı.

BM'de reform yapılması için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bonnafont, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fransa, Birleşmiş Milletler'in 80. yıl dönümü kapsamında Genel Sekreter (Antonio Guterres) tarafından yürütülen, kurumun etkinliğini artırmayı ve günümüzün gerçeklerine uyum sağlamasını amaçlayan çalışmaları destekliyor. Fransa, Güvenlik Konseyinde temsiliyeti artıracak gerekli reformu destekliyor."

"Uluslararası toplum, uluslararası hukukun uygulanmasını sağlamak için seferber olmaya devam etmeli"

Bonnafont, bu reform çerçevesinde BMGK'deki daimi üyeler arasında Afrika ülkelerinin daha fazla temsil edilmesi gerektiğini söyleyerek, Fransa ile Meksika'nın, 2015'ten bu yana toplu katliamlar söz konusu olduğunda BMGK'de veto hakkının sınırlandırılmasını öngören girişimi savunduğunu kaydetti.

Uluslararası toplumun, Gazze'deki durum ve Rusya- Ukrayna Savaşı karşısında BMGK'nin hareketsizliğini kabul etmediğine dikkati çeken Bonnafont, Sudan'da barışın yeniden tesisi için BMGK'nin daha kararlı hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

"Uluslararası toplum, uluslararası hukukun uygulanmasını sağlamak için seferber olmaya devam etmeli." diyen Bonnafont, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü konusunda Uluslararası Adalet Divanını (UAD) desteklediklerini ifade etti.

Son zamanlarda uluslararası ve insancıl hukukun tehlikeli şekilde ihlal edildiğini dile getiren Bonnafont, çatışmaların önlenmesi için hukukun önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa, BM'de Afrika Temsilini Destekliyor - Son Dakika

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