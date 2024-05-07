Fransa'da 27 milletvekili Filistin devletinin tanınmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa'da 27 milletvekili Filistin devletinin tanınmasını istedi

Fransa\'da 27 milletvekili Filistin devletinin tanınmasını istedi

Fransa'da Yeşiller partisi milletvekili Sabrina Sebaihi tarafından paylaşılan ortak mektupta, 27 milletvekili Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Filistin devletinin tanınması çağrısında bulundu. Mektupta, Fransa'nın barış için çalışma sorumluluğu olduğu vurgulanarak, çatışmalara son verecek ve iki devletli çözümün önünü açacak diplomatik sürecin yeniden başlatılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Fransa'nın BMGK'de Filistin'in üyeliğini talep eden karar tasarısına destek verdiği hatırlatıldı ve Filistin'in tam üye devlet olarak tanınması çağrısı yapıldı.

07.05.2024 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da 27 milletvekili, hükümetten Filistin devletinin tanınmasını istedi.

Yeşiller partisi milletvekili Sabrina Sebaihi, X sosyal medya hesabından, Fransa-Filistin Uluslararası Araştırma Grubu üyesi 27 milletvekilinin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yazdığı ortak mektubu paylaştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyesi ve " Avrupa Birliği'nin (AB) arkasındaki itici güç" olan Fransa'nın, barış için çalışma sorumluluğu olduğu belirtilen mektupta, "çatışmalara son verecek ve iki devletli çözümün önünü açacak diplomatik sürecin" yeniden başlatılması gerektiği kaydedildi.

15 üyeli BMGK'de Cezayir tarafından sunulan, Filistin'in BM'ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısının daimi üye ABD'nin "hayır" oyu kullanmasıyla reddedilmesine değinilen mektupta, Fransa'nın "diplomatik tutumuna sadık kalarak" karar lehinde oy kullandığı hatırlatıldı.

Filistin'in basit bir "üye olmayan gözlemci devlet" olarak kalmaması ve BM'nin tam üye devleti olarak tanınmasının ve uluslararası toplumun barış yolunda ilerleyebilmesindeki öneminin vurgulandığı mektupta, Fransa hükümetine Filistin devletini tanıma çağrısı yapıldı.

Mektupta, söz konusu karar tasarısının uygulanması talep edilerek, İsrail'in yanında barış ve güvenlik içinde demokratik ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Milletvekili, Filistin, Hükümet, Fransa, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da 27 milletvekili Filistin devletinin tanınmasını istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:46 Sinan Ateş’in eşinden cinayetle ilgili iddianameye tepki Sinan Ateş'in eşinden cinayetle ilgili iddianameye tepki
19:58 İstanbul’da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti İstanbul'da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti
19:43 Hamas Kahire’ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans Hamas Kahire'ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans
19:10 TBMM’de “1400 sene“ tartışması CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi TBMM'de "1400 sene" tartışması! CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi
18:02 Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi düşüşe geçti Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi düşüşe geçti
21:09 Sadettin Saran’dan şartlı adaylık açıklaması Ali Koç’a süre verdi Sadettin Saran'dan şartlı adaylık açıklaması! Ali Koç'a süre verdi
20:30 Çamur havuzuna döndü Sel suları stadyumu yuttu Çamur havuzuna döndü! Sel suları stadyumu yuttu
19:41 Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi
18:57 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
18:51 Netanyahu İsrail’in Refah saldırısını skandal sözlerle açıkladı Netanyahu İsrail'in Refah saldırısını skandal sözlerle açıkladı
18:23 Türkiye’den İsrail işgaline tepki: Derhal çekilmeli Türkiye'den İsrail işgaline tepki: Derhal çekilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 22:03:39. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa'da 27 milletvekili Filistin devletinin tanınmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement