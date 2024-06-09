Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimleri başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimleri başladı

Fransa\'da Avrupa Parlamentosu seçimleri başladı

Fransa'da seçmenler, Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Yaklaşık 49 milyon seçmenin bulunduğu Fransa'da 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar oy kullanabiliyor. Oy verme işlemi bazı bölgelerde yerel saatle 18.00'de, Paris, Marsilya ve Lyon gibi bazı büyük kentlerde ise 19.00 veya 20.00'de sona erecek. Ülkede 18 yaşını dolduran ve Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olanlar, seçimde yarışan 38 partiden biri için oy kullanacak.

09.06.2024 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da seçmenler, Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Yaklaşık 49 milyon seçmenin bulunduğu Fransa'da 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar oy kullanabiliyor.

Yerel saatle 08.00'den itibaren sandık başına giden seçmenler, AP'de 5 yıl boyunca görev yapacak 81 Fransız milletvekilini belirleyecek.

Oy verme işlemi bazı bölgelerde yerel saatle 18.00'de, Paris, Marsilya ve Lyon gibi bazı büyük kentlerde ise 19.00 veya 20.00'de sona erecek.

Ülkede 18 yaşını dolduran ve Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olanlar, seçimde yarışan 38 partiden biri için oy kullanacak.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans, Sosyalist Parti (PS), aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi, merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR), çevreci Yeşiller (EELV), Fransa Komünist Partisi (PCF), aşırı sağcı Reconquete (Yeniden Fetih) Partisi, seçimde yarışan partilerden birkaçı.

Rusya- Ukrayna Savaşı ile ülkedeki genel fiyat artışına etkileri, düzensiz göçmenler ve Fransa'da yaşayan yabancılar ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, seçim kampanyasında gündem maddelerinin başında geliyor.

Kampanya sürecinde aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in yeğeni Marion Marechal'ın liste başını çektiği Yeniden Fetih, göçle mücadeleyi öne çıkarırken AP Milletvekili Manon Aubry'nin temsil ettiği LFI Partisi ise Filistin'i kilit mesele haline getirdi.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Marsilya, Fransa, Paris, Lyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimleri başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:53 İrem Derici’den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok Çocuklara katlanamıyorum İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum
10:43 “Merhaba Ezel Bey“ diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner’e damga vurdu "Merhaba Ezel Bey" diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner'e damga vurdu
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
09:55 Dolar haftaya yatay seyirle başladı İşte döviz kurlarında son durum Dolar haftaya yatay seyirle başladı! İşte döviz kurlarında son durum
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 11:43:08. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement