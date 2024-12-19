Fransa'da Çiftçiler AB-MERCOSUR Anlaşmasına Karşı Protesto Düzenledi - Son Dakika
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Fransa'da Çiftçiler AB-MERCOSUR Anlaşmasına Karşı Protesto Düzenledi

Çiftçiler, Avrupa Parlamentosu önünde AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasını protesto etti. Traktörlerle eylem yapan çiftçiler, tarım üzerindeki olumsuz etkileri vurguladı.

19.12.2024 17:20
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Fransa'da Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki ticaret anlaşmasına karşı çıkan çiftçiler, Avrupa Parlamentosu (AP) binası önünde gösteri düzenledi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, uzun süredir Güney Amerika ülkeleri ile Birlik arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasına karşı olduklarını dile getiren çiftçiler, Strazburg'daki AP binası önünde toplandı.

Traktörleriyle binanın önüne gelen onlarca çiftçi, "İthal ürünlerinizle çocuklarımızı zehirlemeyin", "AB-MERCOSUR anlaşması tarımın ölümü" yazılı pankartlar açtı.

Alman çiftçilerin de eyleme destek verdiği belirtildi.

Gösteriyi organize eden sendikalardan Bas-Rhin Kırsal Koordinasyon Başkanı Paul Fritsch, basına yaptığı açıklamada, amaçlarının AP binasında oturan parlamenterlere "MERCOSUR'un Fransız ve hatta Avrupa tarımı için iyi bir şey olmadığını hatırlatmak" olduğunu dile getirdi.

Fransa'da hükümet ve çiftçiler, AB'nin MERCOSUR ile imzalamayı planladığı serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkıyor.

AB ile Güney Amerika ülkeleri arasında yaklaşık 25 yıldır devam eden müzakerelerin ardından 6 Aralık'ta Uruguay'da yapılan zirvede anlaşma için uzlaşı sağlandığı duyurulmuştu.

AB Konseyi ve AP dışında üye ülkelerin ulusal meclislerinin de onaylaması gereken bu anlaşmanın, AB ile MERCOSUR ülkeleri arasında mevcut durumdaki ikili tarifelerin yüzde 90'ından fazlasını ortadan kaldıracağı, tarife dışı engelleri azaltacağı ve teknik engeller, sağlık ve bitki sağlığı önlemleri ve kamu ihaleleri gibi kilit alanlardaki düzenlemeleri uyumlu hale getireceği öne sürülüyor.

AB liderleri bu anlaşmayı "Avrupa için bir kazanç" olarak duyursa da Fransa, Polonya, İtalya ve İspanya gibi bazı AB ülkelerindeki çiftçiler buna karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Çiftçiler AB-MERCOSUR Anlaşmasına Karşı Protesto Düzenledi - Son Dakika

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