Fransa\'da Filistin Destekçilerine Baskı

Fransa'da Filistin'i destekleyen bazı aktivistlerin avukatlığını yapan Elsa Marcel, ülkesinde İsrail'in soykırımcı politikasını eleştirenlerin susturulmaya çalışıldığını belirtti.

İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı çıkan Filistin destekçisi aktivistler, son yıllarda Fransa'da farklı adli süreçlerden geçiyor.

Filistin'e desteğiyle tanınan farklı dernek ve sendika temsilcilerinin yanı sıra aktivistler, Ekim 2023'ten bu yana İsrail ve Filistin hakkında yaptığı paylaşımlar veya gösterilerde sarf ettiği ifadeler nedeniyle "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla yargılanıyor.

Başkent Paris'te yıllardır Filistin'e destek gösterileri organize eden EuroPalestine Derneği Başkanı Olivia Zemor, Filistin ile ilgili yazıları nedeniyle "terör propagandası" yaptığı suçlamasıyla 26 Mart'ta 2 yıl tecilli hapis ve 5 yıl siyasetten men cezasına çarptırıldı.

Öte yandan, Paris hükümetinin feshetmek istediği sivil toplum kuruluşu (STK) Urgence Palestine (Acil Filistin) kurucu ortağı Omar Alsoumi ise Paris'te 2024'te bir gösteride "Aksa Tufanı" sözlerini kullandığı için "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla yargılanıyor.

Revolution Permanente (Kalıcı Devrim) Partisi Sözcüsü Anasse Kazib de sosyal medya platformundaki paylaşımları nedeniyle terör propagandası yaptığı iddiasıyla 25 Haziran'da Paris'te hakim karşısına çıkacak.

Kazib'in bir başkasının "Yaşasın Filistin direnişi" yazılı paylaşımını Ekim 2023'te retweetlemesi ve "Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kasabın yanında olduğunu" savunan bir paylaşımı, yargılanmasına neden olan olaylar arasında yer alıyor.

Avukat ve hukukçulardan oluşan Legal Team Antiraciste topluluğu, Urgence Palestine ve Hollanda merkezli Avrupa Hukuki Destek Merkezi (ELSC), Fransa'da Filistin ile dayanışmaya yönelik baskıyı belgelemek için bu ay bir anket başlattı.

Zemor, Alsoumi ve Kazib'in avukatı ve aynı zamanda Revolution Permanente Partisi üyesi Marcel, Fransa'da yargı eliyle Filistin destekçilerine yapılan baskıyı AA muhabirine anlattı.

Marcel, Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Fransa'da yargı alanında sistematik baskı dalgası yaşandığını ifade etti.

Fransa'da 10 Ekim 2023 tarihli bir genelgede dönemin Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'nin savcılara, dosyalarda "terör propagandası" veya "direniş" ifadeleri geçmesi halinde dava açmaları yönünde açık talimat verdiğini anlatan Marcel, bu genelgenin ardından sosyal medya paylaşımları ve gösterilerdeki konuşmalar nedeniyle ifade veren, hakkında soruşturma başlatılan ve ceza alan kişiler olduğunu dile getirdi.

Marcel, "İsrail devletinin soykırımcı politikasını ve aynı zamanda Fransa'nın suç ortaklığını eleştiren muhalif sesler susturulmaya çalışıldı." diyerek, bu kişiler arasında Kazib ve CGT Kuzey birimi Genel Sekreteri Jean-Paul Delescaut gibi sendika temsilcilerinin de bulunduğunu belirtti.

Delescaut'nun terör propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat ettiğini hatırlatan Marcel, EuroPalestine Başkanı Zemor'un ise internet sitesinde bir makale yazdığı için 2 yıl tecilli hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Marcel, müvekkili Zemor'un tanınan "siyonizm karşıtı" bir Yahudi olduğunun altını çizerek, "Kimseyi esirgemiyorlar. Bu konuda dikkati çeken şey, tweet paylaşımlarını ya da konuşmaları cezalandırmak için son derece baskıcı araçları kullanma şekilleri." ifadelerini kullandı.

Marcel, müvekkili Alsoumi'nin 7 Aralık'ta yargılanacağına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Tüm bu davalar farklı çünkü cezalandırılan ifadeler aynı değil. Ancak ortak olan şey, susturulmak istenen siyasi şahsiyetler, dernek veya sendika temsilcileri. Fransa'da terör propagandası suçunun nasıl kullanıldığını görmek şaşırtıcı."

Sosyalist Partinin 2014'te kabul ettiği yasa ile "terör propagandası" suçunun ceza hukuku kapsamına alındığına işaret eden Marcel, bunun cezaların artmasına ve hızlı yargılama süreçlerinin önünün açılmasına neden olduğunu belirtti.

Marcel, bu durumun, sosyal medya paylaşımları nedeniyle kişilerin konumlarının takip edildiği büyük yargı dosyalarının oluşmasına yol açtığını aktararak, "Bunun, birkaç ay içinde terör propagandası suçunun ifade özgürlüğüne karşı adeta bir kitlesel imha silahına dönüştüğünü gösterdiğini düşünüyorum." dedi.

Fransa'da siyonizm karşıtı ve sömürge karşıtı görüşlere yönelik baskının artırılmaya çalışıldığını savunan Marcel, "Yadan" başlıklı yasa tasarısı hakkındaki müzakerelerle siyonizm karşıtlığının Yahudi karşıtlığıyla eş tutulmaya çalışıldığını dile getirdi.

Marcel, Filistin destekçilerine yönelik adli süreçlerde verilen sistematik cezaların reddedilmesi gerektiğini vurgulayarak, takip ettiği davaların "şoke edici" olduğunun altını çizdi.

Kazib'in von der Leyen hakkındaki bir paylaşımı nedeniyle yargılandığına değinen Marcel, bunun ifade özgürlüğü kapsamına girdiği değerlendirmesinde bulundu. Marcel, "Bunu, İsrail'in Gazze'yi bombaladığı bir dönemde söylemesi daha da önemli çünkü neyin yaşandığını ve tanık olduğumuz soykırımın hakikatini biliyoruz." diye konuştu.

"21. yüzyılın belki de en belgelenmiş soykırımı yaşanıyor"

Polisin, evine baskın düzenlediği müvekkili Alsoumi'yi gözaltına aldığını anlatan Marcel, yaklaşık 80 yaşındaki EuroPalestine Derneği Başkan Yardımcısı Nicolas Shahshahani'nin de evi arandıktan sonra gözaltına alındığını ifade etti.

Marcel, müvekkillerinin yargının dikkatini çeken sözleri hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"Bahsettiğimiz sözler, uluslararası bağlamın bir parçası. Bu bağlamda, 21. yüzyılın belki de eş zamanlı en belgelenmiş soykırımı yaşanıyor ve bu insanların tek suçu ölümcül sömürgeci bir politikaya tepki göstermek. Buna karşılık devlet, soruşturma ve terör soruşturma süreçlerinin kendilerine sağladığı en sert araçların tamamını seferber etmekte tereddüt etmiyor."

Fransa'nın Filistin ile dayanışmayı baskılayarak İsrail'e en büyük "silahını" hediye ettiği yorumunu yapan Marcel, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devleti'ni tanımaya yönelik açıklamalarıyla eş zamanlı olarak Urgence Palestine'in fesih girişimlerinin sürdüğünü belirtti.

Marcel, eski İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'nun Urgence Palestine'i feshetmeye çalıştığını ancak bu girişimin sonuçlanmadığını söyledi.

Fransa'da Filistin destekçilerine yönelik yargı baskısının sürdüğüne işaret eden Marcel, "Verilen cezaların ağırlığı bu alanda yavaşlamayacaklarını gösteriyor. İnsanları yargılamaya devam ediyorlar. Tabii ki aklıma (Avrupa Parlamentosu üyesi) Rima Hassan geliyor. O da 7 Temmuz'da yargılanacak." ifadesini kullandı.

Marcel, Fransa'nın Gazze'deki soykırıma açıkça suç ortaklığı yaptığını savunarak bunun, Filistin'le dayanışmayı bastırmak için savcı, vali ve idariyi kullanmasından anlaşıldığını sözlerine ekledi.