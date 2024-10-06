Fransa'da Filistin Destekçilerine Baskılar Artıyor

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Fransa'daki Barış için Yahudi Fransız Birliği (UJFP) Onursal Başkanı Richard Wagman, ülkede Filistin destekçisi aktivist ve sendika üyelerine yönelik baskının arttığına dikkati çekti.

UJFP Onursal Başkanı Wagman, AA'ya verdiği röportajda, Fransız hükümetinin politikalarına karşı çıkan ve Filistinlilere destek veren toplumsal hareketlerin giderek daha fazla cezalandırıldığını dile getirdi.

Kolluk kuvvetlerinin, 7 Ekim sonrası artan Filistin'e destek gösterilerinde protestoculara yönelik artan baskısına dikkati çeken Wagman, polislerin sıklıkla şiddete başvurduğunu ve birçok Filistin destekçisi eylemcinin yargılandığını belirtti.

Wagman, "Bugün toplumsal adalet ve barış için kampanya yürütmek tehlikeli bir eylem haline geldi. Devlet artık muhalefete tolerans göstermiyor." ifadelerini kullandı.

Filistin'e destek gösterilerinde gözaltına alınan sendikacıların sayısının artmasının, temel özgürlüklerde kaygı verici bir düşüşün olduğuna işaret ettiğini dile getiren Wagman, "Fransa'da gerçek bir korku iklimi hakim, bu en temel haklarımızın erozyona uğradığını gösteriyor." dedi.

Öte yandan Wagman, "ister ulusal, ister uluslararası olsun adalet mücadelesinin bastırılamayacağını" vurguladı.

Uluslararası toplum Gazze konusunda sessiz

Wagman, uluslararası toplumun Gazze konusunda sessiz kalmasını eleştirerek, medya kuruluşlarının da kullandıkları yanlı dille sahadaki durumun vahametini maskelediklerine dikkati çekti.

"Uluslararası toplum, sessizliği ile Filistinlilere karşı işlenen suçlara ortak oluyor" diyen Wagman, Filistinlilerin İsrail işgaline karşı direnişlerinin meşru olduğunu dile getirdi.

Wagman ayrıca sivilleri hedef alan her eylemin savaş suçu olduğunu hatırlattı.

Fransa'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto ederek, Filistin'e destek açıklaması yapan çok sayıda siyasetçi, aktivist ve komedyen "terör propagandası yapmak" ile suçlanmış ve yargılanmıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 825 Filistinli öldü, 96 bin 910 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 724 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 741 Filistinli hayatını kaybetti.