Fransa'da Sol İttifakın Lideri Melenchon, Filistin Devletini Tanıma Vaadini Yineledi - Son Dakika
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Fransa'da Sol İttifakın Lideri Melenchon, Filistin Devletini Tanıma Vaadini Yineledi

Fransa'da erken genel seçimin ikinci turunda solcu Yeni Halk Cephesi ittifakının liderlerinden Jean-Luc Melenchon, seçim galibiyetinin ardından hükümet kurmaya hazır olduklarını belirterek, Filistin devletini tanıma sözünü tekrarladı. Solcu ittifakın en büyük partisi olan Boyun Eğmeyen Fransa'nın lideri Melenchon, Filistin devletini tanımanın en hızlı şekilde gerçekleşeceğini ifade etti. Seçimin kazananı olan solcu ittifakın yeni hükümetin kurucu güçlerinden biri olup olmayacağı ise merkez partilerle kurulacak koalisyona bağlı görünüyor.

08.07.2024 10:13
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Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararı ile gidilen erken genel seçimin dün yapılan ikinci turunda sandıktan birinci çıkan ve mecliste en fazla sandalye sayısına ulaşan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakının liderlerinden Jean-Luc Melenchon, "Filistin devletini tanıma" vaadini tekrarladı.

Ülkede dün ikinci turu yapılan erken genel seçimde, solcu 4 partinin oluşturduğu ve 178 milletvekili ile mecliste en fazla sandalye sayısına sahip ittifak olan Yeni Halk Cephesi'nin en büyük partisi Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) lideri Melenchon, seçim galibiyetinin ardından yaptığı konuşmada, hükümet kurmaya hazır oldukları sinyalini vererek, "Yeni Halk Cephesi'nden bir başbakanımız olacak." dedi.

Hükümet olarak ulusal ve uluslararası anlamda "çok sayıda şeye kararname ile" karar verebileceklerini belirten Melenchon, kampanya sürecindeki "Filistin devletini tanıma" sözünü bir kez daha dile getirerek, bu kapsamda yapacakları işler arasında "en hızlı şekilde" Filistin devletini tanımanın yer alacağını söyledi.

Aşırı sağa karşı Macron ve solcuların üstü kapalı işbirliğine gittiği dünkü ikinci turda hiçbir ittifak mecliste hükümet kurmak için gerekli salt çoğunluğa ulaşamazken Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı 150, aşırı sağcı Ulusal Birlik ittifakı ise 125 sandalyenin sahibi oldu.

Seçim yarışındaki ittifakların mecliste salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamaması, farklı siyasi parti ve ittifakların yeni hükümetin kurulması için işbirliğine gitmesini zorunlu kılıyor.

Seçimin kazananı solcu ittifak Yeni Halk Cephesinin en büyük partisi ve Filistin destekçisi LFI'nin yeni hükümetin kurucu güçlerinden biri olup olmayacağı ise solcu partilerin bölünmeden merkez partilerle kuracağı koalisyona bağlı görünüyor.

Filistin devletini tanımak, seçimin galibi solcu ittifakın başlıca seçim vaatleri arasında yer alıyordu.

LFI, Filistin'e verdiği destekle öne çıkıyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ülkede yapılan Filistin'e destek gösterilerinde başı çeken LFI, 6-9 Haziran'da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde olduğu gibi erken genel seçimlerde de Filistin meselesini seçim kampanyasında önemli bir yere koydu.

Fransa'da Filistin'e destek veren bazı LFI milletvekilleri, "terör propagandası" yaptıkları gerekçesiyle ifadeye çağrılmıştı.

LFI, AP seçimleri için Filistin asıllı Rima Hassan'ı yedinci sıradan aday göstermiş, LFI kendisine yöneltilen tüm eleştirilere rağmen AP'nin ilk Filistinli üyesinin seçilmesini sağlamıştı.

İsrail hükümeti solcu ittifakın seçim zaferinden memnun değil

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Fransa'da Filistin destekçisi sol ittifakının seçimden galip çıkmasına ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, ittifakın en büyük partisi LFI'nin lideri Melenchon'u hedef aldı.

Melenchon'un 7 Ekim saldırılarını kınamayı reddeden bir "İsrail nefretçisi" olduğunu iddia eden Chikli, bu ittifakın Avrupa'yı "derin bir uçuruma sürükleyeceğini" savundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Sol İttifakın Lideri Melenchon, Filistin Devletini Tanıma Vaadini Yineledi - Son Dakika

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