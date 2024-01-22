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Fransa'da yaşayan Türklerin karşılaştığı ayrımcılıklara ilişkin toplantı düzenlendi - Son Dakika
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Fransa'da yaşayan Türklerin karşılaştığı ayrımcılıklara ilişkin toplantı düzenlendi

Fransa'da yaşayan Türklerin karşılaştığı ayrımcılıklara ilişkin Paris'te Türk milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Fransa\'da yaşayan Türklerin karşılaştığı ayrımcılıklara ilişkin toplantı düzenlendi
22.01.2024 - 01:00,
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Fransa'da yaşayan Türklerin karşılaştığı ayrımcılıklara ilişkin Paris'te Türk milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğunda düzenlenen toplantıda, STK temsilcilerince burada yaşayanların karşılaştığı Müslüman ve Türk karşıtlığı, ayrımcılıklar, ibadet ve eğitim alanındaki zorluklara değinildi, geçen yıl camilere yazılan Müslüman karşıtı yazılar anımsatıldı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, toplantıda yaptığı konuşmada, "Vatandaşlarımız her neredeyse, Türkiye olarak onların yanında olmak, onlara destek olmak temel sorumluluklarımızdan birisi." dedi.

Yanık, burada yaşayan Türklerin temel insani haklarını korumanın önemini vurguladı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da, Avrupa'da ötekileştirme olduğuna, din ve vicdan özgürlüğü açısından hak ihlalleri yaşandığına dikkati çekerek, bunların sonlanmasını diledi.

Toplantının ardından AA muhabirine konuşan Yanık, komisyon olarak, Müslümanların yaşadığı ve İslamofobik olarak değerlendirdikleri bazı uygulamalar olduğunda bunları yerinde incelemeyi önemsediklerini belirtti.

Fransa'da yaşayan Türk ve Müslüman nüfusun karşılaştıkları sorunların çözümüne katkıda bulunmak istediklerini dile getiren Yanık, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak her zaman biz şunu en yüksek sesle, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şahsında her zaman ifade ettik; Türkiye vatandaşlarının ya da etnik olarak Türk kökenli olanların yaşadıkları ülkelere sosyal katılımları, siyasal katılımları, ekonomik katılımları, katkı üretmeleri bizim açımızdan son derece önemli."???????

Yanık, son yıllarda Batı ülkelerinde Müslüman karşıtlığının artış eğiliminde olduğuna dikkati çekerek, bundan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Dünyanın geleceğinin, insanlığın ortak iyiliğine bağlı olduğunu belirten Yanık, bu çerçevede yaşanan mağduriyetlere kayıtsız kalamayacaklarının altını çizerek, "Burada kamusal otoritenin Müslümanlara yönelik tutumu bizim komisyon olarak asıl dikkatimizi yönelttiğimiz alan." ifadesini kullandı.

Toplantıya Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe, İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ve MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez de katıldı.

Kaynak: AA
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Fransa, Paris, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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