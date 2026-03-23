Fransa'da Yerel Seçim Sonuçları: Sol ve Sağın Çarpışması

Fransa'da iki turlu yerel seçimlerde solcu adaylar büyük kentlerde, aşırı sağcı adaylar ise küçük ve orta büyüklükteki farklı kentlerde galip gelirken, seçim sonuçları siyaset arenasındaki parçalı tabloyu gözler önüne serdi.

Ülkede yerel seçimlerin ilk turu 15 Mart, ikinci turu ise dün düzenlendi. Seçimlere katılım oranı her iki turda yaklaşık yüzde 57 oldu.

Seçimlerde yaklaşık 35 bin belediyenin meclis üyeleri ve yeni belediye başkanları seçildi.

Az nüfuslu şehirler başta olmak üzere belediyelerin yüzde 96'sında belediye yöneticileri ilk turda seçilirken, başkent Paris dahil, Marsilya, Lille, Bordo, Strazburg gibi büyük kentlerin seçmenleri belediye başkanlarını ikinci turda belirledi.

Yerelde uzun bir siyasi tarihe sahip olan Sosyalist Parti (PS) ve merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisinin mevcut belediye başkanları çok sayıda küçük ve orta büyüklükteki kentte ilk turdan yeniden seçildi.

Marsilya, Lille, Paris gibi büyük kentlerde solcuların adayları seçimi önde bitirirken, aşırı sağcı adaylar küçük ve orta büyüklükteki farklı kentlerde galip geldi.

Seçim sonuçları, Fransa'da Meclis dahil siyaset arenasındaki parçalı tabloyu yansıtırken, gelecek yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partiler arasında ciddi bir rekabet yaşanacağının göstergesi oldu.

Sosyalist Emmanuel Gregoire, Paris'i yönetecek

Paris'te 2014'ten bu yana Belediye Başkanı olarak görev yapan sosyalist Anne Hidalgo'nun yardımcısı Emmanuel Gregoire, oyların yarısından fazlasını alarak, Paris'in yeni Belediye Başkanı seçildi.

Ülkenin en büyük ikinci kenti Marsilya'da mevcut solcu Belediye Başkanı Benoit Payan, aşırı sağcı rakibi Franck Allisio'yu geride bırakarak seçimi kazandı.

Lyon'da mevcut çevreci Belediye Başkanı Gregory Doucet az bir oy farkıyla seçimi önde tamamlarken, merkez sağcı rakibi Jean-Michel Aulas, çok sayıda düzensizlik olduğunu savunarak, bu kentteki seçim sonuçlarına itiraz etti.

Aşırı sağcılar yaklaşık 60 belediyeyi aldı

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin Henin-Beaumont, Frejus, Perpignan kentlerindeki mevcut belediye başkanları yeniden göreve çağrılırken, parti bu seçimlerde yaklaşık 60 belediyeyi kazandı.

Ülkenin güneyindeki büyük kentlerden Nice kentinde, RN'nin desteklediği merkez sağcı Eric Ciotti galip gelirken, aşırı sağcı parti kendi adaylarını yarıştırdığı Toulon ve Marsilya'da belediyeyi almasa da yarışı ikinci sırada bitirdi. Ciotti'nin rakibi merkez sağcı Christian Estrosi mağlubiyetinin ardından siyaseti bıraktığını açıkladı.

Aşırı sağcı parti ülke genelindeki farklı belediye meclislerinde yaklaşık 3 bin sandalye alırken, bir önceki 2020 yerel seçimlerine göre meclis üyesi sayısını neredeyse 4 katına çıkardı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin banliyölerdeki çıkışı dikkat çekti

Fas doğumlu Fransız siyasetçi Jean-Luc Melenchon'un 10 yıl önce kurduğu LFI partisi, seçimlerin ilk turunda başkenti de içeren Ile-de-France bölgesinin en kalabalık ikinci kenti olan Saint-Denis'yi aldı.

Mali kökenli Fransız siyasetçi Bally Bagayoko Paris'in banliyösü Saint-Denis'nin yeni belediye başkanı seçilirken, destekçileri seçim gecesi belediye binasında galibiyetini "Hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız" sloganlarıyla karşıladı.

LFI, Lille kentinin banliyösü Roubaix, Lyon'un banliyösü Vaulx-en-Velin ve Paris'in banliyösü La Courneuve gibi çok sayıda kentte ilk kez belediye başkanı çıkarırken, partinin banliyölerdeki yükselişi dikkat çekti.

Macron'un partisi büyük kentlerden yalnızca Bordo'yu aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans ise belediye başkan adayı Thomas Cazenave ile ülkenin büyük kentlerinden Bordo'da seçimi önde bitirse de diğer büyük kentlerde başarılı olamadı.

Macron'un 2017-2020 yılları arasında başbakanı olarak görev yapan ve mevcut Le Havre Belediye Başkanı Edouard Philippe, aynı kentte yeniden belediye başkanı seçildi.

Aralık 2024-Eylül 2025 arası Macron'un başbakanı olarak görev yapan bir diğer isim François Bayrou ise 2014'ten bu yana yönettiği Pau kentinde seçimi kaybetti.

Öte yandan çevreci Yeşiller (EELV) partisi, seçimlerde büyük kentlerden Bordo, Strazburg ve Besançon'u kaybederken, seçimlerde bazı kentleri yerel ittifaklar yaparak alabildi.