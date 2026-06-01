Fransa\'dan Rus Tankere Müdahale

PARİS, 1 Haziran (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız donanmasının pazar günü Atlas Okyanusu'nda Rusya'dan gelen bir petrol tankerine müdahale ettiğini söyledi.

Macron pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, donanmanın "uluslararası yaptırımlara tabi" Tagor adlı Rusya bağlantılı tankere müdahale ettiğini belirtti.

Açıklamaya göre operasyon, Atlas Okyanusu açıklarındaki uluslararası sularda İngiltere'nin de aralarında bulunduğu birden fazla müttefikin desteğiyle "uluslararası denizcilik hukukuna tam anlamıyla uygun bir biçimde" gerçekleştirildi.

Macron, "gemilerin, uluslararası yaptırımları devre dışı bırakmasının, deniz hukukunu ihlal etmesinin ve dört yıldan fazla süredir devam eden Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını finanse etmesine yardımcı olmasının kabul edilemez" olduğunu ifade etti.