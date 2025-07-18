Fransa\'dan Ukrayna\'ya Destek Sürecek

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Ukrayna'ya her alanda destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Barrot, Fransa'nın başkenti Paris'te, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'u ağırladı.

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında Barrot, Wadephul'u Paris'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Barrot, iki ülkenin Avrupa politikaları ve uluslararası meselelerde son derece yakın işbirliği içinde olduğunu belirterek, "Fransa-Almanya motoruna bağlıyız." dedi.

Bu ortaklığın, iki ülkeyi daha güçlü, egemen ve dayanıklı bir Avrupa'nın inşası konusunda ön saflarda çabalamaya ittiğini söyleyen Barrot, "Harekete geçebilen, vatandaşlarını koruyan, demokratik değerlerini savunabilen ve uluslararası arenada tek bir ağızdan açıkça konuşabilen bir Avrupa'ya inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Barrot, Alman mevkidaşıyla bugünkü görüşmeyle, ağustos ayı sonunda Fransa ve Almanya arasında düzenlenecek ortak Bakanlar Kurulu Toplantısı hazırlıklarına katkı sağladıklarını belirterek, "Ülkelerimiz büyük zorluklarla karşı karşıya. Ukrayna ile birlikte kıtada devam eden savaş, küresel ölçekte artan rekabet, iklim ve teknolojik değişikliklerin hızlanması ve olası bir ticaret savaşı tehdidi göz ardı edilemez." diye konuştu.

Rusya'ya karşı Ukrayna'ya her alanda destek vermeye devam etme konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Barrot, "Bu destek, özellikle kendisini savunması için Ukrayna'ya silah tedarikine devam etmekten ve aynı zamanda Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımları ağırlaştırmaktan geçiyor." ifadesini kullandı.

Barrot, Rusya'ya yönelik yaptırımlarla savaş kaynaklarını kurutmayı amaçladıklarına işaret ederek, bu sabah Avrupa Birliği'nin (AB) bu ülkeye karşı kabul ettiği yeni yaptırım paketinden memnun olduklarını dile getirdi.

Bunun, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 2022'den bu yana Rusya'ya karşı baskıyı artırmak için kabul edilen en ağır yaptırım paketi olduğunu söyleyen Barrot, "Kendi savunma kapasitemizi artırmaya ve Avrupa savunma sanayi ve teknoloji altyapımızı desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Barrot, AB'nin Brüksel'de kabul edilen yeni finansman aracı Avrupa Güvenlik Eylem Planı (SAFE) ve Avrupa Savunma Sanayi Programı (EDIP) girişimlerinin, Avrupa'nın güvenlik ve savunma alanında egemenliğini güçlendirmek açısından "kayda değer bir ilerleme" olduğunu vurguladı.

Alman mevkidaşıyla Orta Doğu'daki durumu da görüştüklerini ifade eden Barrot, Gazze'de ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve kalıcı bir çözüm için müzakerelerin başlatılması çağrısında bulundu.

Barrot, İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesini gözeterek Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi için seferber olmaya devam edilmesi gerektiğini belirterek, İran konusunda önceliğin diplomasiye yol açmak olduğunu kaydetti.

Görüşmede göç ve sınır meselelerini de ele aldıklarını dile getiren Barrot, "Sınırlarında kontrolleri güçlendirmek Almanya'nın hakkı. Kamu düzeninin muhafaza edilmesi önemli ancak bu özellikle sınır bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın Schengen bölgesindeki serbest dolaşımı hakkı pahasına olmamalı." yorumunu yaptı.

Barrot, Wadephul ile ABD'nin ek gümrük vergilerini ve bu konuda AB Komisyonu'nun yürüttüğü müzakereleri görüştüklerini kaydederek, bu konuda müzakere yoluyla bir çözüme varılmasını istediklerini söyledi.

"Tüm senaryolara hazırlıklı olmalı, orantılı ve inandırıcı karşı önlemler almaya hazır olmalıyız." diyen Barrot, ABD'nin Ukrayna'ya ek silah göndereceğine ilişkin açıklamasını "mükemmel bir haber" olarak nitelendirdi.