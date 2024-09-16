Fransa, Ermenistan'ı Desteklemeye Devam Ediyor

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Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Ermenistan'ın " Rusya'nın tehditlerine, bariz düşmanlığına, baskı arzusuna rağmen özgürlük yolunda ilerlemeye devam ettiğini" ileri sürdü.

Sejourne, Erivan ziyareti kapsamında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erivan'ı desteklemeye devam edeceklerini belirten Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne, "Rusya'nın tehditlerine, gösterdiği bariz düşmanlığa, baskı arzusuna rağmen Ermenistan demokrasi, özgürlük yolunda yoluna devam ediyor, adım adım ilerliyor. Demokratik değerler konusunda bize her zaman güvenebileceğinizi bilin." dedi.

Sejourne, Ermenistan'a verdikleri savunma desteğinin Ermenistan'ın topraklarını ve halkını koruyabilmesi amacını taşıdığını iddia etti.

Mirzoyan da görüşmelerde uluslararası platformlarda karşılıklı desteğinin sürmesine atıfta bulunulduğunu belirterek, AB ile yürütülen vize serbestisi görüşmeleri ve AB-Ermenistan işbirliğinde Fransa'nın desteğini beklediklerini kaydetti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Fransa Dışişleri Bakanı Sejuorne'yi kabul etti.