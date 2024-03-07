Fransa ile Moldova Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa ile Moldova Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'yu Paris'te ağırlayarak, Moldova'nın AB üyeliği sürecindeki reformları tebrik etti. Macron, Rusya'nın Moldova'yı istikrarsızlaştırmak için dezenformasyon yapmakla suçladı ve Moldova'nın özgürlük mücadelesine destek verdiğini belirtti. İki ülke arasında savunma alanında işbirliği anlaşması imzalandı ve Moldova'nın başkenti Kişinev'de askeri ataşelik açılacak.

07.03.2024 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa ile Moldova arasında savunma alanında işbirliği anlaşması imzalandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'yu, Paris'te cumhurbaşkanlığı konutu Elysee Sarayı'nda ağırladı.

Macron, burada yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'ne (AB) üye olma süreci kapsamında ülkesinde reformlara imza atan Sandu'yu tebrik etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkilerinin Avrupa'yı ve özellikle Moldova'yı istikrarsızlaştırmaya devam ettiğini aktaran Macron, "Moldova, Rus dronları ve füzeleri tarafından hava sahasına yapılan kabul edilemez ihlallerle karşı karşıya kaldı." dedi.

Macron, Rusya'yı Moldova halkını bölmek için dezenformasyon yapmakla ve bu ülkenin iç meselelerine müdahale etme girişiminde bulunmakla suçladı.

Rusya'nın Moldova'nın AB'ye üye olma hedefini engellemeye çalıştığını iddia eden Macron, "Moldova halkı, özgürlük için barışçıl mücadelesinden gurur duymalı." diye konuştu.

Macron, ülkesinin ve AB'nin, Moldova'nın "Avrupa bünyesindeki kaderine' ulaşması için yanında olduğu mesajını verdi.

Fransa'nın, Moldova'nın egemenliğinin ve güvenliğinin güçlenmesine katkı sağlayacağına işaret eden Macron, iki ülke arasındaki savunma alanındaki işbirliği anlaşması kapsamında gelecek aylarda Moldova'nın başkenti Kişinev'de askeri ataşelik açacaklarını belirtti.

Macron, bu ataşeliğin iki ülkenin ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlayacağını, dezenformasyon ve siber saldırılarla mücadele gibi farklı alanlarda da Moldova ile yeni anlaşmalara imza atacaklarını anlattı.

Sandu da Paris'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Fransa'nın, Moldova'nın en büyük destekçilerinden biri olduğunu ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana Fransa'nın güvenlik konusunda ve AB'ye üyelik sürecinde Moldova'nın yanında durduğunu vurgulayan Sandu, "Ukrayna pes etmiyor, Avrupa da pes etmemeli. Fransa ve Almanya bugün tanıdığımız Avrupa'nın temelini attı: Barış, dayanışma ve refah kıtası." şeklinde konuştu.

Sandu, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'ya saldırdığını" savunarak, şunları söyledi:

"Ukrayna'da ortak güvenliğimiz söz konusu, eğer durdurmazsak saldırgan (Rusya) devam edecek ve cephe hattı bize ve size daha da yaklaşacak. Bu nedenle Avrupa ortak cephe kurmalı, saldırı sert şekilde geri püskürtülmeli."

Ukrayna'ya Rusya'yı durdurması için yardım edilmesinin elzem olduğunu vurgulayan Sandu, "Moskova rejimi enerji konusunda şantaj yaparak, gösteriler ve siber saldırılar düzenleyerek, seçimlerimize müdahale ederek, kirli para kullanarak ve hatta darbe planlayarak ülkemi kontrol etmeye çalışıyor. Moldovalılar kendi geleceklerine karar verebilirler ve gelecekleri AB bünyesi içinde." değerlendirmesinde bulundu.

Liderlerin konuşmasının ardından, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ve Moldova Savunma Bakanı Anatolie Nosatıi, iki ülke arasında savunma alanında işbirliği anlaşmasını imzaladı.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Lemaire ve Moldova Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Dijitalleşme Bakanı Dumitru Alaiba ise iki ülke arasında 2024-2029 tarihlerini kapsayan ekonomi alanındaki işbirliği anlaşmasına imza attı.

Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Moldova, Ekonomi, Fransa, Paris, Rusya, Avrupa Birliği, Savunma, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa ile Moldova Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması İmzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar Futsal Yarı Finalistleri Belli Oldu
    19:07 İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar Futsal Yarı Finalistleri Belli Oldu

    Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar futsalda yarı finale yükselen ülkeler belli oldu. Büyük Britanya, Almanya, İspanya ve Brezilya yarı finale çıkmaya hak kazandı. Türkiye ise klasman maçında Japonya ile karşılaşacak.

  • Kayseri'de 16 yaşındaki çocuğu kamelyada öldüren şüpheli tutuklandı
    19:05 Kayseri'de 16 yaşındaki çocuğu kamelyada öldüren şüpheli tutuklandı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 16 yaşındaki bir çocuğu kamelyada oturduğu sırada pompalı tüfekle öldüren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının, cinayeti işleme sebebinin, 1 hafta önce maktulden dayak yediği olduğunu söylediği öğrenildi.

  • Amasya'da Kaçak Yollarla Getirilen 3 Kilo Altın Ele Geçirildi
    18:59 Amasya'da Kaçak Yollarla Getirilen 3 Kilo Altın Ele Geçirildi

    Amasya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak yollarla yurda getirilerek kayıt dışı olarak sevk edildiği tespit edilen 3 kilo külçe altın ele geçirildi. Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, bir yolcu otobüsünde yapılan üst aramada zula şeklinde saklanmış 6 parça halinde toplamda 3 kilo altın bulundu. Gözaltına alınan şahıs adli mercilere sevk edildi.

  • MÜ İlahiyat Fakültesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti
    18:58 MÜ İlahiyat Fakültesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

    Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri ve Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. Öğrenciler, İsrail aleyhine sloganlar atarak ve dövizler taşıyarak tepkilerini dile getirdi. Grup adına yapılan açıklamada, İsrail'in yıllardır süren katliamlarına dikkat çekilerek, binlerce insanın hayatını kaybettiği ve Gazzelilerin insani ihtiyaçlarının karşılanamaz hale geldiği vurgulandı. Ayrıca, Amerika'nın Gazze'ye yardım ettiği iddialarına da itibar edilmediği belirtildi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.


17:49 Acılı anneden Eylem Tok’a çağrı: O çocuğu oradan oraya çanta gibi atmasın Acılı anneden Eylem Tok'a çağrı: O çocuğu oradan oraya çanta gibi atmasın
17:38 Ümit Özdağ “Bize gel“ dedi, Burcu Köksal’dan yanıt gecikmedi Ümit Özdağ "Bize gel" dedi, Burcu Köksal'dan yanıt gecikmedi
17:32 Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak
15:47 İmamoğlu’nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal’a bir tepki de Özgür Özel’den İmamoğlu'nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal'a bir tepki de Özgür Özel'den
15:23 Akşener’in esnaf ziyaretinde arbede Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı
16:20 Hindistan’da Leopar tehlikesinden çocuk soğukkanlılığıyla kurtuldu Hindistan'da Leopar tehlikesinden çocuk soğukkanlılığıyla kurtuldu
16:16 CHP, “DEM Parti’ye kapıları kapatacağım“ diyen Burcu Köksal’ın sözleri sonrası bildiri yayınladı CHP, "DEM Parti'ye kapıları kapatacağım" diyen Burcu Köksal'ın sözleri sonrası bildiri yayınladı
15:50 DEM Partili Bakırhan’dan CHP’li Köksal’ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek DEM Partili Bakırhan'dan CHP'li Köksal'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek?
15:12 Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak
15:11 RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı
15:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı
14:52 Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’ya çarpan Porsche’nin son hali ortaya çıktı Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali ortaya çıktı
14:36 AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 19:07:58. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa ile Moldova Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement