Fransa, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait konutları yıkmasını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait konutları yıkmasını kınadı

Fransa, İsrail\'in Doğu Kudüs\'te Filistinlilere ait konutları yıkmasını kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, İsrail makamlarının Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait konutları yıkmasını kınadıklarını belirtti. Lemoine, bu yıkımın uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına aykırı olduğunu hatırlattı. Fransa, İsrail'i bölgede gerginliği artıracak adımlardan kaçınmaya çağırdı.

15.02.2024 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, ülkesinin, İsrail makamlarının dün Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait konutları yıkmasını kınadığını bildirdi.

Lemoine, Bakanlığın haftalık basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fransız Sözcü, ülkesinin, İsrail makamlarının dün Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait konutları yıkmasını kınadığını belirtti.

Lemoine, "Fransa, işgal edilen (Filistin) topraklarında (konutların) yıkımının uluslararası hukuka, özellikle uluslararası insancıl hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına aykırı olduğunu hatırlatıyor." dedi.

Ülkesinin, Kudüs'te de dahil olmak üzere sömürgeciliği katı şekilde kınadığını vurgulayan Lemoine, İsrail makamlarını, bölgede gerginliği artıracak her türlü adımdan kaçınmaya çağırdı.

" Güney Afrika'nın yeni ihtiyati tedbirler talebini not aldık"

AA muhabirinin, "Uluslararası Adalet Divanının kararından sonra Fransa, İsrail'e yönelik silah sevkiyatına bir ara vermeyi planlıyor mu?" sorusuna Lemoine, "Uluslararası Adalet Divanı ile ilgili Güney Afrika'nın yeni ihtiyati tedbirler talebini not aldık. Bu talep, Mahkemenin 26 Ocak'ta kabul ettiği karara götüren sürecin parçası." yanıtını verdi.

Lemoine, Mahkemece talep edilen ihtiyati tedbirlerin hukuken zorunlu ve tüm taraflar için bağlayıcı olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"(Bu talepler) yerine getirilmeli ve aynı zamanda Fransa'nın belirlediği isteklere uygun. Uluslararası hukuka saygı duyulmasına bağlıyız ve Uluslararası Adalet Divanına desteğimizi ve güvenimizi tekrar ifade ediyoruz."

AA muhabirinin, İsrail'e yönelik silah sevkiyatıyla ilgili aynı soruyu tekrar etmesinin ardından Lemoine, "Bu konu hakkında daha sonra size bilgi verebilirim." dedi.

İsrail güçleri, dün, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde, Kudüs araştırmacısı ve Silvan Topraklarını Savunma Kurulu Üyesi Fahri Ebu Diyab'e ait evi buldozerlerle yıkmıştı.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, Fransa, Sözcü, Kudüs, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait konutları yıkmasını kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 20:08:28. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait konutları yıkmasını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement