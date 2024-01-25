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Fransa, İsrail'in Gazze Şeridi'nde tampon bölge kurmasına karşı çıkıyor - Son Dakika
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Fransa, İsrail'in Gazze Şeridi'nde tampon bölge kurmasına karşı çıkıyor

Fransa'nın, İsrail'in Gazze Şeridi'nde tampon bölge oluşturma planına karşı çıktığı belirtildi. Fransız yetkili, Gazze'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atacak her türlü girişime karşı olduklarını vurguladı. Fransa Dışişleri Bakanı ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi de İsrail'in tampon bölge planına destek vermediklerini açıklamıştı.

Fransa, İsrail\'in Gazze Şeridi\'nde tampon bölge kurmasına karşı çıkıyor
25.01.2024 - 15:29,
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Fransa'nın, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi sınırı boyunca "tampon bölge" kurmasına karşı çıktığı belirtildi.

Haaretz gazetesine konuşan bir Fransız yetkili, ülkesinin "Gazze'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atacak ya da hacmini azaltacak her türlü girişime karşı çıktığını" kaydetti.

Yetkili, "Filistin Yönetimi Gazze'de tam yetkisini kullanabilmelidir. Ne İsrail ne de başkası, Filistinlilerin egemenlik alanı veya (bölgeyi) yarın nasıl yöneteceklerine karar veremez." ifadelerini kullandı.

Haberde, Fransa'nın, Gazze Şeridi'nde İsrail'in bir "tampon bölge" kurmasına karşı çıktığı belirtilirken, yetkilinin "tampon bölgenin, Filistin Yönetimi'nin Gazze'yi kontrol etmesini daha da zorlaştıracağı" yorumuna yer verildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, iki gün önce yaptığı açıklamada, "Fransa'nın dostluğunu bilen İsrail'e şunu söylemeliyim. Filistin devleti gerekli. Özellikle aşırıcı (Yahudi) yerleşimcilerin Filistin halkına yönelik şiddeti sona ermeli ve uluslararası hukuk herkes için bağlayıcı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de iki gün önceki açıklamasında, İsrail'in Gazze'nin etrafında bir "tampon bölge" oluşturma planına sıcak bakmadıklarını belirterek, "Gazze'nin sınırlarının herhangi bir şekilde daraltıldığını görmek istemiyoruz, bunu desteklemiyoruz." demişti.

İsrail medyasına yansıyan haberlere göre, İsrail ordusunun, Gazze'nin sınır hatları boyunca bir "tampon bölge" oluşturmak üzere bazı yerlerdeki binaları yıkmaya başladığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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