Fransa, İsrail'in UNRWA Tasarısını Kınadı

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Fransa, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören tasarıyı onaylamasını kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail Meclisinin, UNRWA'nın Filistinli mültecilere yönelik faaliyetlerini yasaklamayı hedefleyen yasa tasarısını kabul etmesinin esefle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, bu tasarının yürürlüğe konulmasının, Gazze'deki insani durum için çok ciddi sonuçlar doğuracağına işaret edilerek, bu durumdan işgal altındaki Filistin topraklarının da etkileneceği kaydedildi.

Tasarının uygulanmasıyla, yüz binlerce sivilin sağlık hizmeti, eğitim ve gıda gibi temel yardımlardan mahrum bırakılacağı anlatılan açıklamada, UNRWA'nın 70 yıldır Doğu Kudüs, Gazze, işgal altındaki Batı Şeria, Lübnan, Ürdün ve Suriye'deki Filistinlilere temel ihtiyaç ve hizmetleri sunmak konusunda önemli rol üstlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Fransa'nın UNRWA ve Filistin halkına sahada destek sağlayan tüm BM ajanslarını desteklediği vurgulanırken, Paris hükümetinin "UNRWA'nın faaliyetlerinin tarafsızlığını sağlamak için gerekli reformların uygulanmasına dikkat etmeyi sürdüreceği" aktarıldı.

İsrail Meclisi, UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını dün kabul etmişti.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırılması için kampanya yürütmeyi sürdürüyor.