Fransa ve BM, Sudan'da silah seslerinin susmasını istedi

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Fransa ve Birleşmiş Milletler (BM), Paris'te düzenlenen Sudan ve Komşu Ülkelere Yönelik Uluslararası İnsani Yardım Konferansı'nda, savaşın devam ettiği Sudan'da silah seslerinin susmasını istedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, YASudan isimli sivil toplum kuruluşunun (STK) genel direktörü Shaheen Al-Sharif, Paris'te düzenlenen Sudan ve Komşu Ülkelere Yönelik Uluslararası İnsani Yardım Konferans kapsamında konuşma yaptı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de konferansa video mesaj gönderdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne, Sudan'da bir yıldır 1 milyon çocuğun yuvalarından, okullarından ve geleceklerinden mahrum bırakıldığını söyledi.

Bir yıldır, Sudan halkının her şeyden mahrum olduğunu, açlık ve hastalıklarla karşı karşıya kaldığını kaydeden Sejourne, konferansın düzenlenme amaçlarının arasında "Sudan'daki krizi" yeniden uluslararası gündeme getirmek olduğunu ifade etti.

Fransa'dan 110 milyon avro yardım

Sejourne, "Dünyanın her yerinde her hayat önemli." diyerek, Sudan için ülkelerin, uluslararası kurumların ve STK'lerin birlikte hareket etmesi gerektiğine işaret etti.

"Sudan için harekete geçmek, önce tüm silahların susmasını talep etmekten geçiyor." ifadesini kullanan Sejourne, bunun için ayrıca yardımların da Sudan'daki halka ulaşması gerektiğini dikkati çekti.

Sejourne, Sudanlarının 3'te 2'sinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, Fransa'nın Sudan'a yaptığı insani yardımın geçen seneye göre iki katına çıkacağını duyurdu.

Fransa'nın Sudan'a bu kapsamda yapacağı yardımın 110 milyon avro olacağını açıklayan Sejourne, Sudanlılara yapılan haksızlığın son bulması çağrısında bulundu.

Guterres: "Tüfekleri susturma vakti geldi"

BM Genel Sekreteri Guterres de video mesajında, Sudan'da tahrip edilen ev, hastane ve okullardan, istismara uğrayan kadınlardan ve yerlerinden edilen halktan bahsetti.

Sudan halkının insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten Guterres, bölgedeki insani felaketin durdurulmasına yönelik çözüm planının ve insani yardım fonunun önemini vurguladı.

Hem BM adına hem de kendi adına Sudan'a desteğini vurgulayan Guterres, Sudan'a insani yardımın erişiminin sağlanması ve bölgedeki savaşın durdurulması için çağrıda bulundu.

Guterres, "Sudan halkına destek verme ve tüfekleri susturma vakti geldi. Sudan'da barış vakti geldi." ifadelerini kullandı.

"Sivil halkın her koşulda korunması gerekiyor"

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock da uluslararası toplumun Sudan'daki çocuklar ve kadınlar için daha fazla şeyler yapması gerektiğini söyledi.

Baerbock, "Sudan'da gördüğümüz, dünyadaki en vahim çocukların yerlerinden edilme krizidir." dedi.

8 milyondan fazla kadın, erkek ve çocuğun şiddetten ve saldırılardan kaçtığını anlatan Baerbock, tecavüzün savaş silahı olarak kullanıldığı haberlerinin alındığını ifade etti.

Baerbock, Sudan'daki savaşın ikinci yılına girdiğini ve haberlerde görülmediğini belirterek, "Burada açık ve güçlü bir mesaj vermeliyiz. Onların acılarını görüyoruz, bunun farkındayız, nasıl bir sorumluluk taşıdığımızı biliyoruz. Bu nedenle, unutmayacağız. Her hayat eşit derecede önemlidir. İster Ukrayna'da, ister Gazze'de ya da Sudan'da olsun." ifadelerini kullandı.

Sudan halkının yarısının hayatta kalmak için insani yardıma ihtiyaç duyduğunu kaydeden Baerbock, "Sağladığımız destekte önemli bir sıçramaya ihtiyacımız var." dedi.

Uluslararası toplumun Sudanlılar için daha fazlasını yapması gerektiğini vurgulayan Baerbock, Almanya'nın Sudan ve komşu ülkeleri için 244 milyon avro yardım sağlayacağını yineledi.

Baerbock, bununla yardım kuruluşlarının çalışmalarının ve kadınlar ile çocuklara yönelik projelerin desteklendiğini belirtti.

Uluslararası toplumdan daha fazla yardım yapmasını isteyen Baerbock, "Sizi kolektif sorumluluğumuza katılmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Baerbock, Sudan'daki savaşın taraflarına da şiddeti durdurma çağrısında bulunarak, "Her şeyden önce sivil halka yönelik şiddet. Çünkü sivil halkın her koşulda korunması gerekiyor." diye konuştu.

Bu ihtilafta siyasi çözüm bulmaktan vazgeçmeyeceklerine dikkati çeken Baerbock, "Arabulucu çabalar eksik değil. Ancak artık savaşan taraflarının bir araya gelmesi için arabuluculuk çabalarının koordine edilmesi gerekiyor." dedi.

Bu yönde yapılan çabalar için teşekkür eden Baerbock, "Savaşan taraflar üzerindeki baskıyı artırmak için daha fazla yaptırım uygulamaya hazırız." ifadesini kullandı.

Baerbock, çözüm için sivil topluma da ihtiyaç duyulduğunu ve bunların da müzakere masasında yeri olması gerektiğini dile getirdi.

Sudan ve çevre ülkelere 355 milyon avro yardım

AB Komisyonu üyesi Lenarcic, Sudan'da yaşanan kıtlığın hayati derecede olduğuna dikkati çekerek, her gün çok sayıda çocuğun açlık nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Sudan'daki insani felaketin aciliyetini vurgulayan Lenarcic, medyanın söz konusu savaşa yeteri kadar yer vermediğini söyledi.

Lenarcic, savaştan sadece Sudan'ın değil komşu ülkelerin de etkilendiğini belirterek, Sudan halkının sığındığı bu ülkelere teşekkür etti.

Avrupa Komisyonu'nun bölgeye gönderilecek insani yardım kapsamında gerekeni yapmaya hazır olduğunu ifade eden Lenarcic, bu bağlamda Sudan ve çevre ülkelerine yapacakları yardımın bu yıl yaklaşık 355 milyon avroya ulaşacağını kaydetti.

Lecarnic, uluslararası insancıl hukukun önemini vurguladı.

YASudan Genel Direktörü Sharif, Sudan'da yaşadığı kente atıfta bulunarak konuşmasına "Kentimde hırsızlar, katliamlar gördüm." diyerek başladı.

Sudan'da sessiz bir savaş yaşandığını dile getiren Sharif, dünya genelinde en fazla insanın yerinden edildiği ülkenin Sudan olduğunu ifade etti.

Uluslararası toplumun Sudan'a verdiği sözleri tutmasını isteyen Sharif, "Sudanlıların dehşet verici bir adaletsizliğin gölgesinde uzun zamandır acı çektiği" değerlendirmesini yaptı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 1 yıldır devam ediyor.

15 Nisan 2023'te başlayan ve 18 eyaletten oluşan Sudan'ın 10 eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletini kontrol ederken HDK, Batı ve güney eyaletlerini ele geçirmeyi başarmıştı.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,6 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.