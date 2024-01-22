 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fransa ve İrlanda, Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa ve İrlanda, Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ve İrlandalı mevkidaşı Micheal Martin, Avrupa Birliği'nin (AB), işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere karşı şiddet eylemlerinde bulunan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulaması gerektiğini söyledi. Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne, AB Dışişleri Bakanlarının Orta Doğu'da iki devletli çözümü ele alacakları toplantının girişinde basına yaptığı açıklamada, AB'nin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet eylemlerinde bulunan yasa dışı Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanması için birkaç gün içinde harekete geçeceğini umduğunu söyledi.

Fransa ve İrlanda, Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi
22.01.2024 - 14:51,
Abone Ol

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ve İrlandalı mevkidaşı Micheal Martin, Avrupa Birliği'nin (AB), işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere karşı şiddet eylemlerinde bulunan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulaması gerektiğini söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne, AB Dışişleri Bakanlarının Orta Doğu'da iki devletli çözümü ele alacakları toplantının girişinde basına yaptığı açıklamada, AB'nin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet eylemlerinde bulunan yasa dışı Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanması için birkaç gün içinde harekete geçeceğini umduğunu söyledi.

Sejourne, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "iki devletli çözüme" karşı çıkan açıklamasının "rahatsız edici" olduğunu belirterek, herkes için "güvenlik garantisi" anlamına gelen Filistin devletinin kurulmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

İrlanda, Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanmasında ısrarlı olacak

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Martin de yasa dışı Yahudi yerleşimcilere yönelik yaptırım uygulanmasına dair görüşmelerin devam ettiğini dile getirerek, isim vermeden AB içerisinde 2 ülkenin söz konusu yaptırımlara karşı çıktığını kaydetti.

Ülkesinin Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanması konusunda duruşunun net olduğunu vurgulayan Martin, "Hamas'a yönelik yaptırımlar konusunda bir mutabakat var ve bu doğru bir karar. Ancak aynı şekilde Batı Şeria'daki şiddet yanlısı yerleşimcilere yönelik yaptırımlar konusunda da anlaşmaya varılması gerekiyor. Bu konuda çok netiz ve bugün ısrarcı olacağız." dedi.

Martin, Netanyahu'nun "iki devletli çözümü" reddetmesinin "kabul edilemez" olduğunu, bu tutumun bölgede barışın tesis edilmesine katkıda bulunmadığını söyledi.

Hem İsrail hem de Filistin vatandaşlarının güvende ve barış içinde yaşaması için "iki devletli çözümün" öneminin altını çizen Martin, Netanyahu'yu dünya genelinde barışı savunan çoğunluğa kulak vermeye çağırdı.

İrlanda, "soykırım" davasına müdahil olmayı değerlendiriyor

Martin, İrlanda kamu yayın kuruluşu RTE'ye yaptığı açıklamada ise ülkesinin, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'i Gazze'de "soykırım" yapmakla suçlayarak açtığı davaya müdahil olmayı değerlendirdiğini duyurdu.

Güney Afrika'nın açtığı davada Filistin dahil hiçbir ülkenin henüz resmen müdahil olmadığını belirten Martin, UAD'nin ilk olarak Güney Afrika'nın Gazze'ye saldırıların derhal durdurulması ve insani yardım girişlerinin engelsiz sağlanması gibi ihtiyati tedbir talepleri hakkında karar vereceğine işaret etti.

Martin, ülkesinin UAD'de Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya aleyhindeki davaya müdahil olmadan önce 12 hafta yasal argümanları değerlendirdiğini anımsatarak aynı durumun İsrail aleyhindeki dava için de geçerli olacağını ve herhangi bir müdahil olma adımı atmadan Güney Afrika'nın argümanlarını detaylıca analiz etmeleri gerektiğini söyledi.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı "soykırım davası"

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Güney Afrika, bu kapsamda UAD'den 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini istedi.

Bu kararların arasında "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını derhal durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişimini sağlaması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atması ve soykırımın delillerini muhafaza etmesi" de bulunuyor.

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken 11-12 Ocak'taki duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanları ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başladı.

Kararın açıklanması için hakimleri bağlayan bir tarih bulunmuyor ancak UAD'nin önceki yargılamalarına bakıldığında soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olabileceği öngörülüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Batı Şeria, Fransa, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa ve İrlanda, Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 02:52:33. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa ve İrlanda, Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement