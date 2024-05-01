Fransız Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Kahire'ye sürpriz bir ziyarette bulunacak - Son Dakika
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Fransız Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Kahire'ye sürpriz bir ziyarette bulunacak

Fransız Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Kahire\'ye sürpriz bir ziyarette bulunacak

Fransız Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Orta Doğu'da bölgesel temaslarda bulunmak için Mısır'ın başkenti Kahire'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Sejourne, Hamas ve İsrail heyetleri arasındaki ateşkes müzakerelerine katılacak. Bu ziyaret, daha önce duyurulan Orta Doğu turunun bir parçası değildi. Mısır, Gazze'de ateşkesin sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapıyor. Fransa ise Gazze'de ateşkesin sağlanması ve Fransız esirlerin serbest bırakılması çağrılarını yineliyor.

01.05.2024 11:41
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Orta Doğu'da bölgesel temaslarda bulunan Fransız Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'nin, Mısır'ın başkenti Kahire'ye sürpriz bir ziyarette bulunacağı bildirildi.

Fransız basınının diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Bakan Sejourne, bugün Hamas heyeti ile İsrail heyetinin ateşkes müzakerelerinin yoğunlaştığı Kahire'ye gidecek.

Sejourne'nin Kahire ziyareti, daha önceden bildirilen Orta Doğu rotasında bulunmuyordu.

Mısır yönetimi, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin müzakerelere ev sahipliği yapıyor.

Sejourne, 27 Nisan- 1 Mayıs'taki Orta Doğu turu kapsamında şimdiye kadar Lübnan, Suudi Arabistan ve İsrail'de temaslarda bulundu.

Fransa, Gazze'de ateşkes sağlanması ve Hamas'ın elindeki 3 Fransız esir ile tüm esirlerin salıverilmesine ilişkin çağrılarını yineliyor.

Mısır basını, Hamas heyetinin dün Kahire'den ayrıldığını ve Mısır'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması teklifine yazılı yanıt vereceğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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