Fransız haber ajansı AFP, Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg'u övdü - Son Dakika
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Fransız haber ajansı AFP, Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg'u övdü

Fransız haber ajansı AFP, Türkiye\'nin yerli ve milli aracı Togg\'u övdü

Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP), Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg'u övdü. Haberde, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) ürettiği ilk SUV modeli T10X'in üretimine ve başarısına ilişkin bilgiler yer aldı. Togg'un üretim fabrikasının Bursa'da bulunan yüksek nitelikli çalışanlarına övgüyle bahsedildi. Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin kalesi haline gelen Bursa ili ve Marmara Bölgesi'nin otomobil sanayisindeki önemi vurgulandı. Haberde ayrıca Togg'un elektrikli otomobil pazarında boy gösterdiği ve 2023'te Tesla'yı geride bırakarak 20 bin araç üreteceği belirtildi. Türk otomobil sektörünün büyük bir kısmının Batı Avrupa'ya ihraç edildiği bilgisi de paylaşıldı.

26.05.2024 21:27
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Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP), Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg'u övdü.

AFP'nin haberinde, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) ürettiği, geçen yıl piyasaya sürülen ilk SUV modeli T10X'in üretimine ve başarısına ilişkin bilgiler yer aldı.

Togg'un üretim fabrikasının 40'ı kadın olan "yüksek nitelikli" çalışanlarına değinilen haberde, Bursa'da bulunan fabrikadan övgüyle bahsedildi.

Haberde, "Türkiye'nin kuzeybatısında, İstanbul'un karşısında, Marmara Denizi kıyısında yer alan Bursa ili, yarım yüzyıl içinde küresel otomotiv endüstrisinin kalesi haline geldi." denildi.

"Marmara Denizi kıyılarında gri ve turkuaz renklerdeki yeni fabrikanın" Türkiye'nin otomotiv sektöründeki geleceğinde önemli rol oynadığı aktarılan haberde, "Halihazırda otomobil üretimiyle tanınan Türkiye, şimdi de şampiyonu Togg ile elektrikli otomobil pazarında boy gösteriyor." ifadesine yer verildi.

Haberde, Marmara Bölgesi'nin, dünya otomobil sanayisinin önde gelen merkezlerinden biri haline geldiği değerlendirmesinde bulunularak, Fiat ve Renault'nun da aralarında bulunduğu büyük otomobil üreticilerinin 1970'lerden beri bu bölgede fabrikalar açtığı hatırlatıldı.

İsmini vermek istemeyen bir üretim müdürünün AFP'ye demecinden alıntıların da bulunduğu haberde, saat başı 20 araç üreten Togg'un 2023'te 20 bin araç üreterek, ilk yılında 2 bin araç üreten Tesla'nın önüne geçtiği belirtildi.

Haberde, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği??????? (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam'ın, Togg hakkındaki açıklamalarından da bahsedildi.

Saydam'ın, "Bu proje, Türk otomotiv endüstrisi için önemli bir kilometre taşını temsil ediyor ve ülkenin küresel elektrikli araç pazarında lider bir oyuncu olma arzusunu simgeliyor" yorumunun aktarıldığı haberde, Türkiye'nin 2023'te elektrikli otomobil satışlarını 9 kat artırarak İspanya ve İtalya'dan daha büyük bir pazar haline geldiği anlatıldı.

Haberde, Türk otomobil sektörünün, üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini Batı Avrupa'ya ihraç ettiği bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, Batı Avrupa, Türkiye, Bursa, TOGG, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız haber ajansı AFP, Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg'u övdü - Son Dakika

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