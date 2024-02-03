Fransız Muhalif Parlamenterlerden Gazze\'de Kalıcı Ateşkes İçin Çağrı

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Fransız muhalif parlamenterlerden oluşan heyet, Mısır ziyaretlerinde Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması için çağrıda bulundu.

Fransız 16 muhalif parlamenterden oluşan heyet, 3-6 Şubat'ta Mısır ve Refah Sınır Kapısı'na ziyaret gerçekleştiriyor.

Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) milletvekillerinden Eric Coquerel, Thomas Portes gibi isimlerin de yer aldığı heyet, ziyaret kapsamında Fransa'nın Kahire Büyükelçisi Eric Chevalier ile görüştü.

Görüşmenin ardından heyet, ziyaretlerinin amacına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Coquerel, burada yaptığı konuşmada, Fransa'nın farklı siyasi partilerinden oluşan heyetin, Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkes sağlanması talebiyle bu ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi.

"Soykırım riski var"

"Gazze'de başta Filistinli kadın ve çocuklar olmak üzere 27 binden fazla, Batı Şeria'da ise 400'e yakın sivil öldürülürken, (bölgede) soykırım riski var." ifadesini kullanan Coquerel, bölgede sağlık krizi ve insani kriz yaşandığına dikkati çekti.

Heyetin yarın Refah Sınır Kapısı'na gideceğini belirten Coquerel, 7 Ekim'den bu yana Refah Sınır Kapısı'na gidecek ilk yabancı milletvekili heyeti olacaklarını kaydetti.

Fransız heyet, UNRWA personeliyle görüşecek

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personeliyle bir araya geleceklerini söyleyen Coquerel, "UNRWA, (bölgede) insani yardım çalışmasını yürütemeyecek olsa, bu bir felaket olurdu." dedi.

Milletvekili Portes, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail hakkında aldığı ihtiyati tedbir kararının uygulanması için Tel Aviv hükümetine baskı yapmak amacıyla çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirtti.

Portes, UAD'nin kararını 8 gün önce vermesine rağmen, İsrail'in hiçbir ihtiyati tedbiri uygulamadığını ve "Gazzelileri katletmeye devam ettiğini" dile getirdi.

Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11 ve 12 Ocak'ta Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemlerle birlikte, ordusunun bu maddedeki fiilleri işlemesini engelleyecek tedbirleri ivedilikle almasına hükmetti.

Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımların atılmasına karar veren UAD, İsrail'in, Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlerin ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemler ile Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasını ve kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye rapor sunmasını istedi.