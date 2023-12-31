 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fransız Süpermarket Zinciri Boykot Edilmeli - Son Dakika
Üye Girişi

Fransız Süpermarket Zinciri Boykot Edilmeli

Fransa'da Filistin'e destek veren Boyun Eğmeyen Fransa Partisi Milletvekili Thomas Portes, Fransız menşeli bir süpermarket zincirini boykot etme çağrısında bulundu. Portes, zincirin işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerine iş ilanı vermesini eleştirdi ve İsrail sömürgesine suç ortaklığı yaptığını belirtti. Boykot eylemleriyle zincirin Fransa genelinde boykot edilmesi amaçlanıyor.

Fransız Süpermarket Zinciri Boykot Edilmeli
31.12.2023 - 12:01,
Abone Ol

Fransa'da Filistin'e desteğiyle öne çıkan, muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) Milletvekili Thomas Portes, Fransız menşeli uluslararası süpermarket zincirini boykot etmeye çağırdı.

LFI Milletvekili Portes, X sosyal medya platformundaki hesabından, Fransız süpermarket zincirinin, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinden Ma'ale Adumim için verdiği iş ilanını paylaştı.

Portes, Fransız süpermarket zincirinin, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin yüzlerce Filistinliyi öldürdüğü sırada Batı Şeria'da açacağı yeni şube için iş ilanı vermesini eleştirdi.

Fransız markanın İsrail sömürgesine "suç ortaklığı" ettiğini belirten Portes, bu süpermarket zincirinin Fransa'nın her yerinde boykot edilmesi için çağrı yaptı.

7 Ekim'den bu yana İsrail'e destek veren uluslararası markalar için boykot eylemleri sürerken Fransa'da söz konusu süpermarket zincirine ait şubelerin önünde, boykot edilmesi için farkındalık yaratma amacıyla eylemler yapılıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Batı Şeria, Filistin, Fransa, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız Süpermarket Zinciri Boykot Edilmeli - Son Dakika


12:27
Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52
Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
10:56
Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan 'fantezi' savunması Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
10:55
On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:41
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20
Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti

Son Dakika
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52 Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
10:55 On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:56 Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
10:41 Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20 Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti
10:11 AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54 Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 13:02:23. #1.13#
SON DAKİKA: Fransız Süpermarket Zinciri Boykot Edilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement