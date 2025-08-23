Freni Boşalan TIR, Dükkan ve Araçlara Çarptı - Son Dakika
Freni Boşalan TIR, Dükkan ve Araçlara Çarptı

Freni Boşalan TIR, Dükkan ve Araçlara Çarptı
23.08.2025 00:50
Şanlıurfa'da freni boşalan TIR, 3 kişinin yaralandığı kazada iş yerine girdi, büyük hasar oluştu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde freni boşalan TIR, önündeki araçlara çarptıktan sonra tarım ilaçları satan bir iş yerine girdi. 3 kişinin yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı.

Şanlıurfa- Mardin karayolu Yükselhan Kavşağı'nda sürücüsün ismi öğrenilmeyen TIR, freninin boşalması sonucu önce seyir halindeki bir otomobile çarptı.

FRENİ BOŞALAN TIR DEHŞET SAÇTI

Ardından kontrolden çıkan TIR, karşı şeride geçti. Park halindeki 3 otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki ağaçları deviren TIR, tarım malzemeleri satışının yapıldığı bir iş yerine girerek durabildi. Kaza sırasında dükkanda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, iş yerinde ve araçlarda büyük çaplı hasar meydana geldi.

3 KİŞİ YARALANDI

O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada Abdurahim Varlı, Sabha Varlı ve Selim İrtegün'ün de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA



20:48

