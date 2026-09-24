FT, İsrail'in arkeoloji bahanesiyle Batı Şeria'da 200 hektara el koyduğunu yazdı - Son Dakika
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FT, İsrail'in arkeoloji bahanesiyle Batı Şeria'da 200 hektara el koyduğunu yazdı

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FT, İsrail'in arkeolojiyi bahane ederek Batı Şeria'da Filistin topraklarını kamulaştırdığını ve bu bilim dalını silahlaştırdığını yazdı. Habere göre Sebastia'da yaklaşık 200 hektara el konuldu; 6 binden fazla zeytin ağacı ve kasaba topraklarının yüzde 55'i karar kapsamında.

Financial Times, İsrail'in arkeolojik araştırmalar bahanesiyle bölgede daha çok toprağı işgal etmeye çalıştığını ve bu bilim dalını bir silah olarak kullandığını yazdı.

Financial Times, "İsrail arkeolojiyi nasıl silahlandırıyor?" başlıklı haberinde İsrail yönetiminin "kamulaştırma" uygulamaları aracılığıyla Batı Şeria'da Filistinlilere ait topraklara nasıl el koyduğu ele alındı.

İsrail yönetiminin Şubat 2026'da "Eski Eserler Sorumlusu"nun yetkilerini, kısmen Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde yer alan arkeolojik alanları da kapsayacak şekilde genişleten kararlar aldığının ve bu alanları kamulaştırdığının anımsatıldığı haberde, bölge halkıyla yapılan röportajlara yer verildi.

Sebastia Antik Kenti yakınlarında yaşayan Zaid Azhari, nesiller boyu ailelerinin geçimini sağlayan zeytin ağaçlarının bulunduğu alan da dahil, köydeki yaklaşık 200 hektara el konulduğuna işaret etti.

Azhari, "Çocuğunu kaybetmiş aileler gibi hissediyorum. Bu, sadece finansal gelirin kaybedilmesiyle ilgili bir şey değil. Bu, bir toprağa ait olmakla ilgili ve bu, elimizden alınıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in arkeoloji bahanesiyle "ilhak programı" yürüttüğünü söyledi

Arkeoloji alanında faaliyet gösteren İsrailli sivil toplum kuruluşu Emek Shaveh'in yöneticisi Alon Arad, "(Kamulaştırma) Bu karar, hiçbir şekilde haklı gösterilemez. Ne hukuki ne mesleki ne de etik açıdan... Bu kamulaştırma kararı, miras ve arkeolojinin bir silaha, bunların arkeoloji ya da mirasla hiç ilgisi olmayan bir ilhak programına nasıl dönüştürüldüğünü göstermektedir." değerlendirmelerinde bulundu.

Arad, yönetiminin seçtiği alanlarla ilgili de "Sadece siyonist ya da Yahudi mekanlarını seçip bunlara büyük miktarda para yatırdığınızda, tüm bölgenin Yahudi ya da münhasıran Yahudi olduğu izlenimini yaratırsınız ve diğer tarihsel gerçekleri gizler ya da yok edersiniz." yorumunu yaptı.

İsrail insan hakları kuruluşu Peace Now'ın başkanlarından Yonatan Mizrachi, İsrail'in kamulaştırma çalışmalarının yeni olmadığını ancak bunun, Binyamin Netanyahu'nun başbakanlığı döneminde arttığını belirten uzmanlar, "Bu hükümet döneminde (arkeoloji), Batı Şeria'nın ilhakında baskın bir araç haline gelmiştir." dedi.

Azem'e göre İsrail, Batı Şeria'yı parçalamak istiyor

Belediye Başkanı Muhammed Azem'e göre, kamulaştırma kararı, halihazırda el konulan alanlarla birlikte kasabanın topraklarının yüzde 55'ini kapsıyor.

Yaklaşık 560 ailenin mülkiyetinde bulunan ve el konulması planlanan arazilerde, uzun süredir kasabanın başlıca gelir kaynaklarından biri olan 6 binden fazla zeytin ağacı bulunuyor.

Azem, "İsrail Batı Şeria'yı parçalamak istiyor, Sebastia'yı istiyor çünkü burası Nablus, Cenin ve Tulkarem arasında önemli bir pozisyonda yer alıyor." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: FT, İsrail'in arkeoloji bahanesiyle Batı Şeria'da 200 hektara el koyduğunu yazdı - Son Dakika
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