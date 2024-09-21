Fuhuş Operasyonunda 22 Gözaltı

İstanbul ve Aydın'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince masaj salonu ve fuhuş evlerinde, yerli ve yabancı kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırıldığının belirlenmesi üzerine yaklaşık 3 aylık teknik takip süreci başlatıldı.
Esenyurt, Kartal, Avcılar, Ataşehir, Başakşehir, Esenler, Maltepe ilçeleri ile Aydın'daki 33 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 13'ü erkek, 9'u kadın toplam 22 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin masaj salonlarının ve fuhuş evlerinin sahipleri olduğu belirlenirken, 20'si yabancı uyruklu 46 kadın ise kurtarıldı.
Aramalarda 31 cep telefonu, 31 SIM kart, 114 bin lira, 100 avronun yanı sıra kurusıkı tabanca, şarjör ve 12 fişek ele geçirildi.
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