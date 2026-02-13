Furkan Apartmanı Davasında Beraat ve Hapis Cezaları - Son Dakika
Furkan Apartmanı Davasında Beraat ve Hapis Cezaları

Furkan Apartmanı Davasında Beraat ve Hapis Cezaları
13.02.2026 21:00
Furkan Apartmanı'nın yıkılmasına dair davada müteahhit beraat etti, 7 sanığa hapis cezası verildi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Gaziantep'in Nizip ilçesinde 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık müteahhit Hasan Hüseyin S. beraat etti. Ayrıca 7 kişiye de hapis cezası verildi.

Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Furkan Apartmanı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkıldı. Apartmanın enkazı altında kalan 51 kişi yaşamını yitirdi. Binanın yıkılmasında ihmali bulunduğu belirlenen fenni mesul Yılmaz Şahin Y. ile binada sahip oldukları daire ve iş yerlerinde kolon kestikleri iddia edilen Faik Ö., Eyüp Ö. ve Nejdet A. tutuklandı. Soruşturma kapsamında, savcılık 4 tutuklu sanık ile apartmanın müteahhitleri Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S. hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Apartmanın müteahhidi olan tutuksuz sanık Abdullah Devrim S. ve kardeşi Hasan Hüseyin S. hakkında da yakalama kararı verildi.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl nisan ayında görülen 5'inci duruşmada, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen yeni bilirkişi raporunun okunmasının ardından savunmalarını yapan tutuklu sanıklar, kolon kestikleri yönündeki iddiaların doğru olmadığını yineleyerek tahliye talebinde bulundu. Duruşma sonunda Yılmaz Şahin Y. 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken, Eyüp Ö., Faik Ö. ve Nejdet A.'nın beraatlerine karar verildi. Firari 2 sanığın ise dosyası ayrıldı.

BERAAT KARARI BOZULDU

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16'ncı Ceza Dairesi, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 sanık yönünden kararı inceledi. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ile tarafların itirazı üzerine yapılan değerlendirme sonucunda daire, yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda, beraat kararı verilen sanıklar Faik Ö. ve kardeşi Eyüp Ö. hakkında 'kolon kesilmesi' iddiasıyla yeni bir iddianame hazırlandığı, bu nedenle olayın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Tutuksuz 3 sanık ile firari 2 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

GÜVENCE BEDELİ İLE YAKALAMA KARARI KALDIRILDI

Furkan Apartmanı davasının 17 Aralık 2025'teki duruşmasına tutuksuz sanıklar Nejdet A., Faik Ö., Eyüp Ö. ile taraf avukatları ve ölenlerin yakınları katıldı. Duruşmada, müteahhit kardeşlerin avukatları, güvence bedeliyle müvekkillerinin haklarındaki yakalama kararının kaldırılmasını talep etti. Savcı ise bu talebin reddini istedi. Mahkeme heyeti, haklarında yakalama kararı bulunan Hasan Hüseyin S. ile Abdullah Devrim S.'nin teslim olduktan sonra 10'ar milyon TL güvence bedeli karşılığında ve yurt dışı çıkış yasağı ile haftada bir gün imza atma ve tüm duruşmalara katılma şartıyla beyanları alındıktan sonra yakalama kararlarının kaldırılmasına karar verdi.

İFADEYE GELDİ, TUTUKLANDI

Apartmanın müteahhidi Hasan Hüseyin S., güvence bedeli kararının ardından ifadeye geldi. Yetkili Birecik Ağır Ceza Mahkemesi sanıkların uzun süre firari olmaları ve suç şüphesini dikkate alarak, 'Güvence bedeli karşılığında yakalama kararlarının kaldırılmasına' ilişkin kararı kaldırdı. Güvence durumunun kalkması sonucu Hasan Hüseyin S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'TÜRKMENİSTAN'DA, GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA GİREN İNŞAATLAR YAPTIM'

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanıklar Faik Ö., Eyüp Ö., Bülent B., Nejdet A., Mehmet A., Oktay A., Ömer Ş., Coşkun Ş., sanık avukatları, maktul avukatları, maktul aile yakınları katıldı. Tutuklu sanıklar Hasan Hüseyin S. ve ev hapsinde olan sanık Yılmaz Şahin Y. ise SEGBİS üzerinden katıldı.

Son savunması alınan Hasan Hüseyin S., "Müteahhit olsaydım, diğer 69 binamda olduğu gibi bu inşaatın da başında dururdum ve hiçbir aşamasından ayrılmazdım. Söz konusu arsanın sahibi de müteahhidi de kardeşim Abdullah S.'dir. Bu binada adımın geçmesinin tek nedeni soyadımın S. olmasıdır. Babamızın mesleği gereği çocukluğumuzdan beri inşaat sektörünün içindeydik. Ben bu işe 25 yaşında başladım, babam hem bana, hem de Abdullah'a her zaman destek olmuştur. O dönem Dörtyol'daki bir inşaatta görev alıyordum. Furkan Apartmanı inşaatı süresince ise pazar günleri dahil olmak üzere, daire satışları için inşaatın başında bulunuyordum. Ayrıca Türkmenistan'da, Guinness Rekorlar Kitabı'na giren inşaatlar yaptım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti, bilinçli taksirle öldürme suçundan Faik Ö. ve Eyüp Ö. hakkında 14 yıl 5 ay hapis cezasına hükmetti. Eyüp Ö., kararın ardından tutuklandı. Faik Ö. duruşmaya mazeret bildirerek katılamadı. Aynı suçtan Necdet A. hakkında 8 yıl 10 ay hapis cezası, Yılmaz Y. hakkında ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Heyet, taksirle öldürme suçundan Orhan Z., Oktay A. ile belediye personeli Bülent B. hakkında 5 yıl 5 ay hapis cezasına karar verdi. Mehmet A. yönünden zamanaşımı nedeniyle davanın düşmesine hükmedildi. Çoşkun Ş., Ömer Şahin Ş. ve Hasan Hüseyin S. hakkında ise beraat kararı verildi.

Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel, Nizip, Son Dakika

Furkan Apartmanı Davasında Beraat ve Hapis Cezaları - Son Dakika

Furkan Apartmanı Davasında Beraat ve Hapis Cezaları
