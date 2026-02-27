Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

Haberin Videosunu İzleyin
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
27.02.2026 17:05  Güncelleme: 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Haber Videosu

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında 34 şüpheli hakkında ayrı ayrı iddianame hazırlandı. Söz konusu şüpheliler arasında soruşturma kapsamında tutuklanan futbolcular Metehan Baltacı ile Mert Hakan Yandaş da yer aldı. İki isim hakkında da iki ayrı suçtan 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kamuoyunda "Futbolda bahis-şike" olarak bilinen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan ve tutuklanan şüpheliler hakkındaki iddianamelerin tamamlandığı ve her zanlı hakkında görevli mahkemede ayrı ayrı dava açıldığı bildirildi.

ARALARINDA METEHAN BALTACI VE MERT HAKAN YANDAŞ DA VAR

Soruşturma kapsamında hakkında iddianame hazırlanan şüpheliler arasında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular Metehan Baltacı ile Mert Hakan Yandaş da da yer aldı.

İKİ FUTBOLCU İÇİN DE 13 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, 23 yaşındaki Baltacı'nın "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. 31 yaşındaki Yandaş için ise "nitelikli dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası istendi. Her iki İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

DİĞER ŞÜPHELİLER

Öte yandan hakkında iddianamede hazırlanan diğer 32 şüpheli için de her iki suç yönünden aynı hapis cezaları talep edildi. Söz konusu şüpheliler şu şekilde: Hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat, Yakup Yapıcı, Ahmet Kıvanç Kader, Nurullah Bayram ve Baran Karaman; futbolcular Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Bartu Kaya, İzzet Furkan Malak, Yunus Emre Tekoğul, Faruk Can Genç, Kadir Kaan Yurdakul, Orkun Özdemir, Alassane Ndao, Abdurrahman Bayram, Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Eyüpcan Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, İbrahim Yılmaz, Mustafa Çeçenoğlu, Ergün Nazlı, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İlke Tankul, Mert Aktaş, İsmail Karakaş, Tufan Kelleci ile Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi Buğra Cem İmamoğulları ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen

Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Çağlar Özçelik Çağlar Özçelik:
    yazık çocuğun gençliğini mahvedecekler 41 6 Yanıtla
  • 131220 131220:
    Yapmayınya yazdık çocuğa çektiği ceza yeter ona 34 4 Yanıtla
  • Hakan1421 Hakan1421:
    Mert Hakan yandaş da aynı şekilde ceza ile iddaname düzenlendi, onu ne amaçla belirtmiyorsunuz 16 5 Yanıtla
  • Mert üstün Mert üstün:
    cinayetten 5 yıl yatıp çıkıyorlar ?? 1 0 Yanıtla
  • Olgun IŞIK Olgun IŞIK:
    İkisi içinde en güzel karar olmuş. 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Uludağ’daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı Uludağ'daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı
Bakan Göktaş’tan çocuklarla duygulandıran “Kabe’de Hacılar“ paylaşımı Bakan Göktaş'tan çocuklarla duygulandıran "Kabe'de Hacılar" paylaşımı
Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım
Oyunculuğu bırakıp EYT’li olmuştu Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı
’’Hu Der Hacılar’’ dünyayı kasıp kavuruyor: ABD’li işçiler bile eşlik etti ''Hu Der Hacılar'' dünyayı kasıp kavuruyor: ABD'li işçiler bile eşlik etti
Ford, yazılım hatası nedeniyle 4 milyondan fazla aracını geri çağırdı Ford, yazılım hatası nedeniyle 4 milyondan fazla aracını geri çağırdı
Kahramanmaraş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Uğurcan Çakır’dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum

16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
13:07
ABD’nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
11:12
Öcalan’dan PKK’nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 17:42:18. #.0.5#
SON DAKİKA: Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.