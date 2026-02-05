'futbolda Bahis ve Şike' Soruşturmasında 5'i Tutuklu 52 Sanık Hakkında Dava Açıldı

(İSTANBUL) TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki açıklamasının ardından hız kazanan 'futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında yeni bir iddianame hazırlandı. Zonguldak spor Kulubü'nün 'suçtan zarar gören' olarak yer aldığı iddianamede 5'i tutuklu 52 sanık hakkında cezalar istendi. Yargılamaya önümüzdeki haftalarda İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

28 Nisan 2024 tarihinde Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasında oynanan futbol maçında şike yapıldığı iddiasıyla başlatılan ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki açıklamasının ardından hız kazanan 'futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında yeni bir iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Zonguldakspor Kulubü'nün 'suçtan zarar gören' olarak yer aldı. İddianameyle aralarında kulüp yöneticileri ve futbolcuların da bulunduğu 5'i tutuklu toplam 52 şüpheli hakkında değişik hapis cezaları istendi. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameyle ilgili yargılamaya önümüzdeki haftalarda başlanacak.

Şike iddiası iddianamede: "Maç öncesinde, maçın berabere bitirilmesi için Hasan ile Şahin'in ortak irade içerisinde oldukları..."

Soruşturmaya konu şike iddiası iddianameye şu şekilde yansıdı:

"28/04/2024 tarihinde Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadında Ankaraspor-Nazilli Belediyespor erkek futbol takımları arasında oynanacak olan maçın öncesinde, maç sonucunu etkileyecek şekilde maçın berabere bitirilmesi için Hasan ile Şahin'in ortak irade içerisinde oldukları, mesaj içeriklerinden de anlaşılacağı üzere Abdurrahman'ın da bu ortak iradeye katıldığı, bu bağlamda şüpheliler Şahin Kaya ve Hasan Güney'in, şüpheli Abdurrahman vasıtası ile Memet Emin ile iletişime geçtikleri, neticesinde Abdurrahman'ın aracılık etmek sureti ile Şahin ve Memet'in maçın öncesinde, maç sonucunu etkileyecek şekilde maçın berabere bitirilmesi konusunda anlaştıkları, maçın sonucunun berabere bitmesi neticesinde"

Ankaraspor takımının bir üst lige çıkması için play offlara kalmasının ve Nazilli Belediyespor takımının da da ligde kalmasının kesinleşeceği, böylece her iki takımın da bu anlaşmadan menfaat sağladıkları,

Memet Emin'in yapılan bu anlaşmayı maç öncesinde Ahmet Okatan'a bildirdiğinin HTS görüşme kayıtlarından anlaşıldığı, nitekim bu anlaşmayı takım sahibi Ahmet Okatan'ın bilgisi olmadan yapmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu,

Bu bağlamda şüpheliler Ahmet Okatan, Şahin Kaya, Memet Emin Katipoğlu, Hasan Güney ve Abdurrahman Karataş'ın maç öncesinde maçın skorunu etkileyecek şekilde maçın berabere bitirilmesi için anlaşma yapmak sureti ile üzerilerine atılı suçu işlediklerinin sabit olduğu,

Ardına kulüp başkanları tarafından maçın sonucunun önceden belirlenmesine yönelik varılan anlaşmayı maç öncesinde teknik heyete ve oyunculara aktardıkları, teknik adamların da şike anlaşması doğrultusunda şüpheli olacak şekilde, sahaya çıkan oyuncu kadrosunda değişikliğe gittiği ve maç esnasında oyuna anlaşma doğrultusunda müdahale etmeyerek, şike anlaşmasının varlığını bilerek spor müsabakasının anlaşma doğrultusunda sonuçlanmasına katkıda bulunarak üzerilerine atılı suçu işlediklerinin sabit olduğu,

"Maç içerisinde şut atmadıkları gibi maçta gol pozisyonuna girmedikleri..."

Her iki takımda da ilk 11'de başlayan ve sonradan oyuna giren oyuncuların da şike anlaşmasına uygun olacak şekilde maç içerisinde şut atmadıkları gibi maçta gol pozisyonuna girmedikleri, maçta zaman geçirmek maksatlı paslaşmalar yaptıkları, ayrıca maçın 88. dakikasında Nazilli Belediyespor oyuncusu olan ve oyuna sonradan dahil olan Tibet Öniz'in tehlike oluşturabilecek bir koşu esnasında topla buluştuğu, ancak topu kaybettiği, akabinde hücum aksiyonunun sona erdiği ve Tibet'in kaybedilen top sonrası top kazanmaya çalışmadığının görüldüğü, fakat bu pozisyon sonrasında bir kısım Ankaraspor'lu oyuncuların tehlike oluşabilecek pozisyona ilişkin Tibet'e belirgin biçimde tepki gösterdiklerinin gözlemlendiği, bu hali ile oynayan veya sonradan oyuna giren oyuncu grubunun da şike anlaşmasının varlığını bilerek spor müsabakasının anlaşma doğrultusunda sonuçlanmasına katkıda bulunarak üzerilerine atılı suçu işlediklerinin sabit olduğu,

Yine kadroda olan ancak maçta oynamayan oyuncu grubunun da maça ilişkin anlaşmayı bildiklerinin değerlendirildiği, buna göre oyuncu gruplarının şike anlaşmasının varlığını bilerek spor müsabakasının anlaşma doğrultusunda sonuçlanmasına katkıda bulunarak üzerilerine atılı suçu işlediklerinin sabit olduğu,

Maç skorunun önceden belirlendiği şekilde golsüz berabere bitmesi sebebi ile Ankaraspor takımının bir üst lige çıkmak için play offlara kaldığı, Nazilli Belediyespor takımının da ligde kalmasının kesinleştiği, Zonguldakspor Futbol Kulübünün ise ligin bitimine 1 hafta olmasına rağmen küme

düşmesinin matematiksel olarak kesinleştiği ve lig sonunda küme düştüğünün anlaşıldığı, buna göre Zonguldakspor Futbol Kulübünün aleyhine işlenen şike eylemi nedeniyle dosya kapsamında suçtan zarar gören sıfatına haiz olduğu kanaatine varıldığı..."