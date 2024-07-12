G7, Küresel Ekonomi Sorunlarına Odaklanan Ülkelere Kapılarını Açıyor - Son Dakika
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G7, Küresel Ekonomi Sorunlarına Odaklanan Ülkelere Kapılarını Açıyor

G7, Küresel Ekonomi Sorunlarına Odaklanan Ülkelere Kapılarını Açıyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, G7'nin küresel ekonominin sorunlarına odaklanan ülkelere kapılarını açacaklarını belirterek, Türkiye'nin de aralarında olduğu 6 ülkeyi davet ettiklerini söyledi. G7 Ticaret Bakanları toplantısında Dünya Ticaret Örgütü'nün reformu, ticarette çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik dayanıklılığın artırılması gibi konuların ele alınacağını ifade eden Tajani, G7'nin kapılarının açık bir organizasyon olması gerektiğini vurguladı.

12.07.2024 23:42
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(ANKARA) - İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, G7'nin kapılarını küresel ekonominin sorunları konusunda önemli çalımaları olan ülkelere açacaklarını belirterek, Türkiye'nin de aralarında olduğu 6 ülkeyi davet ettiklerini söyledi.

16-17 Temmuz'da G7 ülkeleri ticaret bakanlarını ağırlayacak olan İtalya'da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, G7'ye ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Tajani, G7 Ticaret Bakanları toplantısında Dünya Ticaret Örgütü'nün reformu yoluyla çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi, küresel pazarlarda eşit şartlar sağlanması, ticarette çevresel sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi ile ekonomik dayanıklılığı ve güvenliği artırma olmak üzere dört öncelikli konuya odaklanılacağını söyledi.

"G7'nin kapılarını ekonomi konusundaki muhattaplara açacağız"

G7 Ticaret Bakanları toplantısında mart ayında Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kuruluşlarıyla başlattıkları "Gazze için Gıda" projesine dair bir sunum yapacağını aktaran Tajani, "G7'nin kapılarını, küresel ekonominin temel sorunlarını ele almada öncelik olarak gördüğümüz muhataplara açacağız. G7 kapalı değil açık bir organizasyon olmalıdır. Bu nedenle milyarlarca insanın yaşadığı Brezilya, Güney Kore, Vietnam, Türkiye, Yeni Zelanda ve Hindistan'ın katılmasını istedim" dedi.

Kaynak: ANKA

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