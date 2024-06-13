G7 Liderler Zirvesi İtalya'da Başladı

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BORGO Dünyanın sanayileşmiş 7 büyük ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi, dönem başkanı İtalya'nın Borgo Egnazia beldesinde başladı.

ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7 ülkeleri, AB liderlerinin de katılımıyla 50. G7 Liderler Zirvesi için Borgo Egnazia'da bir araya geldi.

Zirvenin başlangıcı, ev sahibi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin konuklarını tek tek karşılaması ve aile fotoğrafı çektirilmesiyle yapıldı.

Aile fotoğrafından önce ABD Başkanı Joe Biden'ın yaklaşık 20 dakika gecikmeli gelmesi dikkati çekti. Başbakan Meloni, Biden için uzun süre ayakta beklerken, foto muhabirleri ve kameramanlarla birlikte öz çekim yaptı.

Aile fotoğrafının ardından liderler, daha sonra zirvedeki ilk oturumlarına geçti ve burada Afrika, iklim değişikliği ve kalkınma konularını ele almaya başladı.

İtalya Başbakanı Meloni, G7 oturumlarının açılışında yaptığı konuşmada, G7'nin kapalı kutu değil, dünyaya açık değerler sunan bir mekanizma olduğunu belirterek, "Yapılacak çok iş var ama eminim ki bu 2 günde somut ve ölçülebilir sonuçlar üretebilecek bir tartışma yürütebileceğiz." dedi.

G7 liderlerinin, ikinci oturumda, Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirmesi ve daha sonra da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin katılımıyla Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üzerinde durması bekleniyor.

Zirvenin ilk gününde, etraflıca ele alınacak konulardan olan Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında, Ukrayna'ya desteğin artırılması ve dondurulan Rus varlıklarının gelirlerinin Ukrayna'nın toparlanmasına yönelik kullanılması tartışılacak.

G7 ülkeleri, daha önce bakan düzeyinde ele aldıkları dondurulan Rus varlıkları konusunda nihai anlaşmaya varamamıştı. Bu konuda zirve öncesinde ABD ve Fransa'dan bazı çözüm sinyalleri kaydedildi.

G7 liderleri, zirvede, ilk günün oturumlarının ardından akşam İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından Brindisi kentindeki Svevo kalesinde verilecek yemekte ağırlanacak.

Sonuç bildirisine ilişkin bazı bilgiler

G7 Liderler Zirvesi'nin ardından yayımlanacak sonuç bildirisine ilişkin de bazı bilgiler İtalyan basınına sızdı.

İtalyan ANSA ajansının kaynaklara dayandırdığı haberinde, G7 ülkelerinin, Ukrayna ya da İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye yönelik konularda bildiride yer alacak ifadeler konusunda büyük oranda anlaştığını ancak yedili grupta anlaşmazlığın "kürtaja etkili ve güvenli erişimin garanti edilmesinin önemi" hususunda çıktığını yazdı.

Bu atfın özellikle Fransa ve Kanada tarafından istendiği ancak dönem başkanı İtalya'dan kaynakların, bu konuda müzakerelerin sürdüğüne dikkati çektiği kaydedildi.

G7'nin ortaya çıkışı

1970'lerin enerji krizi, resesyon ve yüksek enflasyon gibi makroekonomik sorunlarına cevap olarak 1975'te oluşturulan G7'de, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya yer alıyor.

"Modası geçmiş ülkeler grubu" olmakla da eleştirilen G7'nin ajandasında sadece ekonomik sorunlar bulunmuyor. Dış politika, jeopolitik çatışmalar ve güvenlik de grubun ajandasında önemli yer tutuyor.

G7, 1975'ten bu yana ekonomik politikaları ve güncel konuları ele almak için her yıl bir ülkenin ev sahipliğinde toplanırken, zirvenin gündemi o yılın koşullarına göre belirleniyor.

Dünya nüfusunun yüzde 10'u (yaklaşık 800 milyon) G7 ülkelerinde yaşıyor. Küresel GSYH'nin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan G7 ülkelerinin, küresel ticarete ve uluslararası finans sistemine hakim olması dikkati çekiyor.

Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasından sonra G7'ye düzenli olarak katılan Rusya'nın 1998'de gruba resmi üye olmasıyla G8 oluşturuldu ancak bu uzun ömürlü olmadı. Rusya, 2014'te Ukrayna'ya ait olan Kırım Yarımadası'nı ilhak ettikten sonra G8 grubundan çıkarıldı.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisine ve en büyük nüfusuna sahip Çin'in ve dünyanın ikinci büyük nüfusuna sahip Hindistan'ın G7 üyesi olmaması dikkati çekiyor.

Ev sahibi ülke; grup içinde olmayan ülkeleri, bölgesel ve diğer uluslararası organizasyonları zirveye davet edebiliyor. AB, G7 üyesi olmamasına karşın yıllık liderler zirvesine sürekli katılıyor.