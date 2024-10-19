G7 Savunma Bakanları Napoli'de Toplandı

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G7 ülkelerinin savunma bakanları, tarihte ilk kez dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Napoli kentinde bir araya geldi.

ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin savunma bakanları ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in katıldığı G7 Savunma Bakanları toplantısı Napoli'deki tarihi Palazzo Reale'de (Kraliyet Sarayı) başladı.

Konuklarını tek tek karşılayan ev sahibi İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, tarihte ilk kez G7 formatından savunma bakanlarının bir araya geldiğine işaret ederek, G7'nin genelde jeopolitik, sosyal ve ekonomik zorlukları ele almak için toplandığını ancak bugün savunma ve güvenlik konularını da derinlemesine tartışma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Crosetto, istikrarsızlık barındıran değişken senaryolarla karşı karşıya bulunduklarını belirterek " Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik acımasız saldırıları ve Orta Doğu'daki son derece kritik durum, Sahra Altı Afrika'da bulunan ciddi istikrarsızlık ve Hint-Pasifik'te artan gerilimlerle birleştiğinde, bozulan bir güvenlik tablosunu ortaya koyuyor ve geleceğe dair olumlu bir perspektif sunmuyor." dedi.

Savunma bakanlarının toplantısının gündeminde, Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler, Afrika ve Hint-Pasifik'teki durumun yer alması öngörülüyor.

Öte yandan, G7 Savunma Bakanları toplantısı nedeniyle Napoli kentinde G7 ve küreselleşme karşıtları tarafından protestolar da düzenlenmesi bekleniyor. İtalyan güvenlik güçlerinin bu nedenle kentte geniş çaplı güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.