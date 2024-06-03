G7 Ülkeleri, Biden'ın Gazze ateşkes planına tam destek verdi - Son Dakika
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G7 Ülkeleri, Biden'ın Gazze ateşkes planına tam destek verdi

G7 Ülkeleri, Biden\'ın Gazze ateşkes planına tam destek verdi

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta duyurduğu ateşkes planına tam destek verdiklerini bildirdi. G7 Dönem Başkanı İtalya tarafından yayımlanan ortak bildiride, Gazze'de acil bir ateşkesin sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması, insani yardımların artırılması ve krizin kalıcı olarak sona erdirilmesini sağlayacak kapsamlı bir anlaşmanın desteklendiği ifade edildi. Ayrıca, Hamas'ın anlaşmayı kabul etmesi ve Hamas üzerinde etkisi olan ülkelerin bunu desteklemesi çağrısı yapıldı. Biden ise Gazze için 3 aşamalı bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

03.06.2024 22:21
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ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta duyurduğu ateşkes planına tam destek verdiklerini bildirdi.

G7 Dönem Başkanı İtalya tarafından yayımlanan ortak bildiride, "G7 liderleri olarak, Başkan Biden tarafından ortaya konulan Gazze'de acil bir ateşkesi, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını, Gazze genelinde dağıtılacak insani yardımların sürekli şekilde artırılmasını ve de İsrail'in güvenlik çıkarları ile Gazze'deki sivillerin güvenliğinin temin edildiği, krizin kalıcı olarak sona erdirilmesini sağlayacak kapsamlı anlaşmayı tam olarak destekliyoruz ve arkasında duracağız." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, "Hamas'ı, İsrail'in ilerlemeye hazır olduğu bu anlaşmayı kabul etmeye çağırıyoruz ve Hamas üzerinde nüfuz sahibi olan ülkelerden de bunu yapmasına yardımcı olmaya davet ediyoruz." denildi.

Biden'dan Gazze için 3 aşamalı ateşkes önerisi

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

İlk aşamada, "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel G7 Ülkeleri, Biden'ın Gazze ateşkes planına tam destek verdi - Son Dakika

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