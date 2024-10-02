G7 Ülkeleri İran'ı Sert Kınadı - Son Dakika
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G7 Ülkeleri İran'ı Sert Kınadı

G7 liderleri, İran'ın İsrail'e saldırısını kınadı, gerilimi azaltma ve diplomatik çözüm vurguladı.

02.10.2024 20:16
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G7 ülkeleri, İran'ın İsrail'e saldırısını sert şekilde kınadıklarını bildirdi.

ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, dönem başkanı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin çağrısıyla, Orta Doğu'da ağırlaşan krizi görüşmek üzere öğleden sonra telekonferans yöntemiyle acil toplantı yaptı.

Toplantıya ilişkin İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, İran'ın İsrail'e saldırısının sert şekilde kınandığı yinelendi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sürekli değişen bir senaryoda, bölgesel düzeyde gerilimlerin azaltılmasını teşvik etmek için Gazze'deki 2735 sayılı karar ve İsrail- Lübnan sınırının istikrarı için de 1701 sayılı kararın uygulanmasından başlayarak birlikte çalışılması kararlaştırıldı. Son birkaç saatte yaşanan gerginlikten duyulan ciddi endişe dile getirilirken, bölgesel çapta bir çatışmanın kimsenin çıkarına olmadığı ve diplomatik bir çözümün halen mümkün olduğu vurgulandı."

Açıklamada, liderlerin yakın temasta kalma hususunda hemfikir olduğu belirtildi.

Öte yandan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, "İtalya, İran hükümetinden ve İsrail Başbakanı (Binyamin) Netanyahu'dan şiddeti durdurmasını talep ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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