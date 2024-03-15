G7 Ülkeleri, İran ve Rusya'ya Ukrayna savaşı için malzeme desteği sağlamayı durdurma çağrısı yaptı

ABD, Kanada, Fransa, İtalya, Japonya, İngiltere ve Almanya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, İran başta olmak üzere üçüncü taraflara, Rusya'ya Ukrayna savaşı için malzeme desteği sağlamayı durdurma çağrısı yaptı.
G7 liderleri adına dönem başkanı İtalya tarafından yapılan yazılı ortak açıklamada, "Üçüncü taraflara, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yasa dışı ve gerekçesiz saldırgan savaşında derhal malzeme desteği sağlamayı kesmeleri çağrımızı yineliyoruz, aksi takdirde ağır bedellerle karşı karşıya kalacaklar." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İran'ın, Ukrayna'daki sivil halka yönelik acımasız saldırılarda kullanılan insansız hava araçlarını (İHA) Rus rejimine sağladıktan sonra balistik füzeleri ve ilgili teknolojileri Rusya'ya vermeyi düşündüğü yönündeki haberlerden son derece kaygılıyız. İran'ı bunu yapmamaya çağırıyoruz çünkü bu, bölgesel istikrarsızlığa katkıda bulunacak ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına yönelik malzeme desteğini önemli ölçüde artıracaktır. Bu, uluslararası hukuk ve BM Şartı'nın açık ihlali niteliğindedir."
G7 liderlerinin ortak açıklamasında, "İran'ın, Rusya'ya balistik füzeler veya ilgili teknolojiyi sağlamaya devam etmesi halinde, İran'a karşı yeni ve önemli önlemler de dahil olmak üzere hızlı ve koordine bir şekilde karşılık vermeye hazırız." ifadesi kullanıldı.
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