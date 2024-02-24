G7 Ülkeleri Ukrayna\'ya Desteklerini Teyit Etti

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, Ukrayna'ya "sarsılmaz" desteklerini bir kez daha teyit ettiklerini bildirdi.
G7 ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna savaşının 2. yılı dolayısıyla video konferansla bir araya geldi.
Ukrayna'yı ziyaret eden dönem başkanı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Kiev'den bağlandığı video konferansın ardından ortak açıklama yapıldı.
Açıklamada, "G7 liderleri olarak, biz Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğimizi bir kez daha teyit etmek ve Ukrayna'nın özgürlüğü ve demokratik geleceği için yorulmadan mücadele eden Ukraynalıların cesaretini, dayanıklılığını selamlamak için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldik." ifadesi kullanıldı.
Rusya'nın "BM Şartı'nı açık şekilde ihlal ederek geniş çaplı işgale kalkıştığı" ifade edilen açıklamada, "Ukrayna, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in savaş makinesini yenme ve Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını savunma konusunda iradesini kanıtladı. Başkan Putin, Ukrayna'ya boyun eğdirme yönündeki stratejik hedefine ulaşamadı. Gereksiz bir savaşı finanse etmek için Rusya'nın kaynaklarını tüketti, yüz binlerce Rus'un hayatına mal oldu." değerlendirmesi yer aldı.
Liderlerin ortak açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"Rusya'ya saldırgan savaşını derhal durdurmaya ve askeri güçlerini uluslararası alanda tanınan Ukrayna topraklarından tamamen ve koşulsuz olarak çekme çağırısı yapıyoruz. Geçmişte ve gelecekte gerçekleştirilen sözde seçimleri asla tanımayacağız. Rusya'nın sivillere ve kritik sivil altyapıya yönelik sürekli acımasız saldırılarını ve Rus güçlerinin Ukrayna'da işlediği, cinsel şiddet de dahil olmak üzere savaş suçlarını şiddetle kınıyoruz. Rusya'nın işgal ettiği topraklardaki insan hakları ihlallerini şiddetle kınıyoruz."
Açıklamada, Rusya'nın nükleer konusundaki söylemlerinin ve "gözdağı verme" tutumunun da "kabul edilemez" olduğu ifade edildi.
Ortak açıklamada, Rusya'nın Ukrayna limanlarına yönelik saldırıları ve Karadeniz Tahıl Girişimi'nden çekilmesine rağmen Ukrayna'nın deniz koridoru ve AB'nin dayanışması sayesinde 2023 hasadının tamamını ihraç etme konusunda ilerlediği de vurgulandı.
Rusya'ya yönelik yaptırımları tam olarak uygulama ve gerektiğinde yeni tedbirler alma kararlılığının sürdüğü belirtilen açıklamada, "Rusya'nın enerji ve diğer emtialardan elde ettiği gelirler üzerinde ciddi baskı uygulamaya devam edeceğiz. Rusya'nın gelecekteki enerji gelirlerini sınırlamaya yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Ortak açıklamada, uygun olduğu hallerde üçüncü ülkelerdeki kuruluşlara ek tedbirler uygulamak da dahil olmak üzere, Rusya'nın savaşını maddi olarak destekleyen üçüncü ülkedeki aktörlere karşı harekete geçileceği de ifade edilerek, "Finans kuruluşlarına Rusya'nın savaş makinesini desteklemekten kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz ve bu davranışı caydırmak için hukuk sistemimizde uygun adımları atacağız." denildi.
Açıklamada, Rusya'nın Kuzey Kore'den balistik füze satın alması da şiddetle kınanırken, Çin'deki işletmelerden askeri teçhizata yönelik malzemelerin Rusya'ya aktarılmasından endişe duyulduğu kaydedildi.
G7 liderleri ayrıca dondurulmuş Rus egemenlik varlıklarının Ukrayna'yı desteklemede kullanılmasına dair ilgili hukuk sistemlerinde uluslararası hukuka uygun olarak gerekli güncellemelerin yapılması konusunda bakanlarından çalışmalarını sürdürmelerini istedi.
Ukrayna'nın üçüncü yılına giren bu savaşta, G7'nin desteğine güvenebileceği vurgulanan açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) katılım müzakerelerini başlatma kararı ve 50 milyar avroluk mali yardımı onaylamasının büyük memnuniyetle karşılandığı da belirtildi.
Rusya'ya Navalnıy'ın ölümünü aydınlatma çağrısı
Rusya'da 16 Şubat'ta öldüğü açıklanan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a değinilen ortak açıklamada, "Navalnıy'ın olağanüstü cesaretini de anıyoruz ve eşinin, çocuklarının ve sevdiklerinin yanındayız. O, Kremlin'in yolsuzluklarına karşı Rusya'da özgür ve adil seçimler için mücadele ederken hayatını feda etti. Rus hükümetini onun ölümüyle ilgili koşulları tam olarak açıklamaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Navalnıy'ın ölümünden sorumlu olanlara yönelik kısıtlayıcı tedbirler uygulanabileceği belirtildi.
Diğer yandan, G7 Dönem Başkanı İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada da liderlerin bugünkü toplantılarında, Ukrayna konusu dışında, Kızıldeniz'deki durumun da arasında olduğu bölgede artan gerilimler bağlamında Orta Doğu'daki durumun derinlemesine analiz edildiği kaydedildi.
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