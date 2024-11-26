G7 Zirvesi: Ukrayna Desteği Vurgulandı

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(ANKARA) - G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları, Orta Doğu'da yaşanan kriz ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı hakkında görüşmek üzere bir araya geldi. Son kez Biden yönetiminde G7 Zirvesi'ne katılan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, "ABD ve G7 olarak Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimiz sarsılmazdır" ifadelerini kullandı.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G7 Zirvesi'ne, ülkelerin dışişleri bakanları katıldı. Zirvede, Orta Doğu'da yaşanan kriz ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına ilişkin konular görüşüldü. ABD Başkanlık görevi 20 Ocak'ta son bulacak Joe Biden'ın yönetiminde son kez düzenlenen toplantıya katılan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, G7 Zirvesi'nde ele alınan konulardan biri olan Ukrayna-Rusya arasındaki savaşa ilişkin, "ABD ve G7 olarak Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimiz sarsılmazdır" ifadelerini kullandı.

Blinken'ın "ABD Dışişleri Bakanı" olarak katıldığı son toplantı

ABD Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmek üzere Florida Senatörü Marco Rubio'yu aday göstermesinin ardından, G7 Zirvesi'nin, Blinken'ın katıldığı son toplantı olduğu belirtildi.

Öte yandan, Trump ve ekibinin, başta Ukrayna olmak üzere ABD dış politikasını önemli ölçüde değiştireceğine dair endişeler var. Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve ABD'den oluşan G7, Rusya'nın Şubat 2022'de başlayan geniş çaplı işgalinden bu yana Ukrayna'ya askeri ve ekonomik desteğin kanalize edilmesinde öncü rol oynamıştı. Trump, Biden yönetiminin Ukrayna'ya gönderdiği milyarlarca doları eleştirirken, Washington son zamanlarda silah sevkiyatını hızlandırdı ve Kiev'e sağlanan kredileri sildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre; Trump, Rusya'nın işgal ettiği egemen topraklarının büyük bir bölümünü teslim etmesi için Ukrayna'ya baskı yapacağını ima etmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy: "Rusya'nın 'gölge filosuna' yaptırım paketi uygulayacağız"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Rusya'nın "gölge filosu" olarak adlandırılan 30 gemiyi hedef alan bir yaptırım paketini açıkladı. Lammy, İtalya'daki G7 Dışişleri Bakanları toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu sabah Rus gölge filosuna yönelik en büyük yaptırım paketini açıklıyorum ve bu paket İngiltere'nin Ukrayna'ya olan bağlılığının altını çiziyor" dedi. Lammy, konuya ilişkin şunları söyledi:

"30 Rus gemisini gölgeliyoruz. Hem Avrupa ve Birleşik Krallık yaptırımlarını delen gemilerin, hem de bu gemilere yardım edenlerin zarar görmesini sağlamaya kararlıyız ve daha önce uygulamaya koyduğumuz yaptırımları delme girişimlerinin ve elbette Rusya'nın petrol gelirlerini savaşını finanse etmeye devam etmek için kullanmasının önüne geçmeye çalışıyoruz, bu konuların üzerine gidiyoruz."

Rusya'nın "gölge filosu", Batı yaptırımlarından kaçmak ve Ukrayna'daki savaşı finanse etmek için kullanılan eski köhne tankerlerden oluşuyor. Avrupa Birliği (AB), Moskova'nın petrol ihracatını sürdürmek için bu gemilere giderek daha bağımlı hale geldiğini belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, son yaptırımlardan etkilenen gemilerin yarısının son 12 ayda 4,3 milyar dolardan fazla petrol ve petrol ürünü taşıdığını bildirdi.