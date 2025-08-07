Gagauz Meclisi'nden Gutsul'a Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gagauz Meclisi'nden Gutsul'a Destek

07.08.2025 23:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gagauz Meclisi, Başkan Gutsul'un hapis cezasını 'yasa dışı' ve 'siyasi' olarak nitelendirdi.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Meclisi, Başkan Yevgeniya Gutsul'un hapis cezasına çarptırılmasının "yasa dışı" olduğunu bildirdi.

Gagauz Özerk Yeri'nde "Halk Topluşu" olarak adlandırılan yerel meclis, Başkan Gutsul'a mahkeme tarafından 7 yıl hapis cezası verilmesiyle ilgili bildiri kabul etti.

Bu kararın kabul edilemez olduğu vurgulanan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Gutsul ile ilgili alınan kararı reddediyor ve tanımıyoruz. Bu hüküm yasa dışı ve adaletli değil. Bu, Gagauzlara karşı ve yasal şekilde seçilen Başkan'ın ortadan kaldırılmasını hedefleyen siyasi bir karar. Mahkemenin kararı, yukarıdan gelen emirle planlanan ve uygulanan, Moldova'nın demokratik sistemine karşı siyasi bir hüküm. Bu karar, Gagauz Özerk Yeri sakinleri parlamento seçimleri öncesinde korkutma girişimi."

"Gagauz halkının iradesinin ve bağımsızca yönetim organlarını kurma hakkının ihlal edildiği" vurgulanan bildiride, Moldova yönetiminin, Gagauzların seçimine ve bölgenin özerklik statüsüne saygı göstermesi gerektiği belirtildi.

Bildiride, "Mahkeme kararını, Gagauz halkına ve bölgenin özerklik statüsüne doğrudan bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Bu eylemler, bölgenin özerkliğinin ve bölgedeki halkın iradesinin ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Bu karar, ülkedeki tüm muhalif güçlere karşı siyasi intikam ve baskı eylemidir." ifadesine yer verildi.

Başkan Gutsul'un derhal serbest bırakılması gerektiğine dikkat çekilen bildiride, bu süreçte bölgenin yönetim organlarının Başkan Yardımcısı İlya Uzun tarafından yönetileceği kaydedildi.

Gagauz meclisi tarafından kabul edilen bildirinin, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi uluslararası örgütler ile Rusya, Türkiye, Çin, Hindistan ve ABD yönetimlerine iletileceği belirtildi.

Olay

Moldova hükümetinin daimi üyesi olan başkanı belirlemek için Gagauz Özerk Yeri'nde Mayıs 2023'te seçim yapılmıştı.

Seçimin ikinci turunu, Rus yanlılığı ve ülkedeki iktidara muhalif olmasıyla bilinen "Şor" Partisi tarafından aday gösterilen Yevgeniya Gutsul kazanmıştı.

Ülkenin bütçesinden para çalmakla suçlanan ve İsrail'de saklandığı iddia edilen iş insanı İlan Şor'a ait "Şor" Partisinin faaliyetleri Haziran 2023'te yasaklanmıştı.

Mart sonunda Kişinev'deki havalimanında gözaltına alınan Gutsul'un 20 gün tutuklanmasına, devamında da ev hapsinde kalmasına karar verilmişti.

Kişinev'deki mahkemede 5 Ağustos'ta yapılan duruşmada ise iki çocuk sahibi Gutsul, 2023'teki başkanlık seçimi kampanyasının yasa dışı finanse edildiği gerekçesiyle 7 yıl hapis, yaklaşık 41 milyon Moldova leyi (yaklaşık 2 milyon 400 bin dolar) para cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Yönetim, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gagauz Meclisi'nden Gutsul'a Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı
Eşini bıçakla katleden adam ormanda kendini astı Eşini bıçakla katleden adam ormanda kendini astı
Üniversiteli Teslime, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu Üniversiteli Teslime, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı
Lokantada dehşet saçtı Eski sevgilisini vurdu, 3 kişiyi yaraladı Lokantada dehşet saçtı! Eski sevgilisini vurdu, 3 kişiyi yaraladı
Türkiye ile Rusya arasında Sofia krizi patlak verdi Türkiye ile Rusya arasında Sofia krizi patlak verdi
KOBİ’nin tanımı değişti: Net satış hasılatı 1 milyar TL’ye çıkarıldı KOBİ'nin tanımı değişti: Net satış hasılatı 1 milyar TL'ye çıkarıldı

23:36
Beşiktaş şov yaptı, turun kapısını sonuna kadar araladı
Beşiktaş şov yaptı, turun kapısını sonuna kadar araladı
20:46
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK’dan açıklama
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK'dan açıklama
20:16
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
19:16
Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı hakkında “erişim engeli“ kararı
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
08:52
Altın güne yükselişe başladı İşte güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
Altın güne yükselişe başladı! İşte güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
08:50
United Airlines’ta sistem arızası krizi Yüzlerce uçuş gecikti, yolcular uçaktan indirildi
United Airlines'ta sistem arızası krizi! Yüzlerce uçuş gecikti, yolcular uçaktan indirildi
08:43
Jose Mourinho’dan basın toplantısına damga vuran hareket
Jose Mourinho'dan basın toplantısına damga vuran hareket
08:38
Seda Bakan’dan Halit Yukay için duygusal paylaşım
Seda Bakan'dan Halit Yukay için duygusal paylaşım
08:35
Kimse beklemiyordu İşte Fenerbahçelileri umutlandıran o gol
Kimse beklemiyordu! İşte Fenerbahçelileri umutlandıran o gol
08:31
ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu
ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu
08:28
Balon balığı getirene adet başına 35 lira ödenecek
Balon balığı getirene adet başına 35 lira ödenecek
08:19
450 yıllık mucize Dünyada sadece Kemah’ta var, 2 bin ton üretilecek
450 yıllık mucize! Dünyada sadece Kemah'ta var, 2 bin ton üretilecek
08:02
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 00:08:17. #7.12#
SON DAKİKA: Gagauz Meclisi'nden Gutsul'a Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.