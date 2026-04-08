Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Mutua Fenera'yı 3-1 yenerek CEV Kupası'nda şampiyon oldu. - Son Dakika
08.04.2026 21:59
2026 CEV Kupası finali rövanşında Galatasaray, Burhan Felek Spor Salonu’nda İtalyan Reale Mutua Fenera Chieri 76 ekibi ile karşı karşıya geldi. 

GALATASARAY CEV KUPASI ŞAMPİYONU

İlk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, rövanşta da sahadan 25-27, 25-22, 25-18 ve 25-18 setlerle 3-1 galip ayrıldı ve şampiyon oldu. Galatasaray tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü. Sarı-kırmızılılar daha önce CEV Challenge Cup’ta 2009-2010 sezonunda 3. olurken, CEV Cup’ta ise 2011-2012, 2015-2016 ve 2020-2021 sezonlarında ikinci olarak sezonu tamamlamıştı.

GALATASARAY'DAN TÜRK SPORUNDA BİR İLK

Galatasaray Kulübü, futbol, basketbol ve voleybolda Avrupa'da kupa kazanan ilk ve tek Türk takımı olarak tarihe geçti. Futbolda 2000 yılında UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, erkek basketbolunda 2015-2016 sezonunda ULEB Avrupa Kupası'nı kazanmayı başardı. Kadın basketbolunda ise Avrupa Ligi'ni 2013-2014'te kazanan Galatasaray, Avrupa Kupası'nda ise 2008-2009 ve 2017-2018 sezonlarında mutlu sona ulaşmıştı.

DURSUN ÖZBEK YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kadın voleybol takımını finalde yalnız bırakmadı. Başkan Özbek, müsabakayı protokol tribününden eşi Mesude Özbek ile izledi.

FATİH TERİM'DEN DESTEK

Galatasaray’ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların final müsabakasında Burhan Felek Spor Salonu’na geldi. Terim, mücadeleyi eşi Fulya Terim ile birlikte protokol tribününden takip etti. Taraftarlar, Fatih Terim’e yoğun ilgi gösterirken, hatıra fotoğrafı da çekildi.

KAPALI GİŞE

Galatasaray taraftarı, Reale Mutua Fenera Chieri 76 karşılaşmasında tribünleri doldurdu. Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın biletleri tükenirken, sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarla maç boyunca voleybolculara destek oldu.

3 ülkeyi birbirine bağlayacak Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor 3 ülkeyi birbirine bağlayacak! Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor
Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
ABD’nin pilot kurtarma operasyonun animasyon versiyonu oluşturuldu ABD'nin pilot kurtarma operasyonun animasyon versiyonu oluşturuldu
ABD Savunma Bakanı Hegseth’in gaz çıkardığı iddia edilen video sosyal medyayı salladı ABD Savunma Bakanı Hegseth'in gaz çıkardığı iddia edilen video sosyal medyayı salladı
Trump, İran’la iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump, İran'la iki haftalık ateşkesi kabul etti
Ateşkes öncesi İran’a ağır darbe: Petrokimya ve alüminyum tesisleri vuruldu Ateşkes öncesi İran'a ağır darbe: Petrokimya ve alüminyum tesisleri vuruldu
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü

22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
21:56
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
21:55
Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
21:45
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
21:07
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri de takmak yasak
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri de takmak yasak
20:53
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik
Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik
20:40
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
19:50
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı
