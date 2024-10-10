Gamze Akkuş İlgezdi, Bakan Kurum'a 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ni Sordu: "üzerinden 6 Yıl Geçmesine Rağmen Neden Halen Bitirilememiştir? - Son Dakika
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Gamze Akkuş İlgezdi, Bakan Kurum'a 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ni Sordu: "üzerinden 6 Yıl Geçmesine Rağmen Neden Halen Bitirilememiştir?

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bir buçuk senede bitirileceği sözü verilen “100 Bin Sosyal Konut Projesi”nin üzerinden 6 yıl geçtiğini hatırlatarak, “Konutlar teslim edilmedi. 0,49 sabit faizle 240 ay olan ödemeler memur maaş zammına çıkarıldı, vade ise 180 aya indirildi. TOKİ mağdurlarına verilen sosyal konut sözleri ise başka bahara kaldı” dedi.

10.10.2024 09:27
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(ANKARA)- CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bir buçuk senede bitirileceği sözü verilen "100 Bin Sosyal Konut Projesi"nin üzerinden 6 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Konutlar teslim edilmedi. 0,49 sabit faizle 240 ay olan ödemeler memur maaş zammına çıkarıldı, vade ise 180 aya indirildi. TOKİ mağdurlarına verilen sosyal konut sözleri ise başka bahara kaldı" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 1,5 yıl içerisinde teslim edileceği sözü verilen "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ni Meclis gündemine taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Akkuş İlgezdi, dar gelirli vatandaş için açıklanan "100 Bin Sosyal Konut Projesi"nin İstanbul'da bulunan Tuzla ve Arnavutköy projelerinde de yaklaşık 10 bin konutun teslim edilmediğini belirtti. Akkuş İlgezdi, şunları kaydetti:

"Projeye giren hak sahiplerine 240 ay boyunca 0,49 sabit faizle ödeme imkanı sözü verilirken gelinen süreçte TOKİ ödeme koşullarını hak sahipleri aleyhine değiştirildi. Ödemeler 180 aya düşürülmüş, artışlar ise memur maaşına endekslenmiştir. Ödeme koşullarındaki yüzde 1 olan KDV oranları da yüzde 10'a yükseltildi. 894 lira ödeyeceği açıklanan dar gelirli yurttaşlar 10 bin lira civarında ödeme yapacak. Üstelik daha evler ortada yok. Dar gelirlinin ödeyemeyeceği bir ortam oluşturuldu."

"Tuzla projesi ile ilgili yaşanan gecikmelerinin konut fiyatlarına yansıtılmayacağı açıklamasını yapan TOKİ, verdiği sözü yerine getirmedi" diyen İlgezdi, Bakan Kurum'a şu soruları yöneltti:

"2019 yılında açıklanan ve en geç 1,5 yılda bitirileceği söylenen '100 Bin Sosyal Konut Projesi' üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen neden halen bitirilememiştir?

100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hangi il ve ilçelere kaçar konut yapılması planlanmaktadır?

100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hangi il- ilçelerde kaçar ev teslim edilmiştir?

100 Bin Sosyal Konut Projesi halen temeli atılmayan kaç proje vardır?

Proje hak sahipleri için 0,49 vade farkı ile 240 ay boyunca yapılacak ödemeler neden 180 ay ve memur maaş artışı zam oranına döndürülmüştür?

Proje başındaki yüzde 1 KDV oranı neden yüzde 10'a yükseltilmiştir?

Tuzla projesinde yaşanan gecikme ile ilgili olarak TOKİ'den yapılan açıklamada 'gecikmelerden kaynaklı maliyet artışları konut fiyatlarına yansıtılmayacak ve vatandaşlarımız mağdur edilmeyecektir' ifadesine aykırı iş ve işlemler neden yapılmıştır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gamze Akkuş İlgezdi, Bakan Kurum'a 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ni Sordu: 'üzerinden 6 Yıl Geçmesine Rağmen Neden Halen Bitirilememiştir? - Son Dakika

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